Las 20 mejores frases de la primera conferencia de prensa de Sampaoli como DT de la Selección Argentina

Jorge Sampaoli asumió esta tarde como director técnico de la Selección Argentina y tuvo su primera charla con los periodistas. En una extensa conferencia de prensa, estas fueron las 20 frases más destacadas del nuevo entrenador de la "Albiceleste":





1. "Esto es cumplir un sueño que anhelaba hace mucho tiempo. Siempre admiré este lugar".

2. "Hay que tratar que la mejor versión de cada jugador esté acá. Nuestra obligación es que la gente se sienta representada".

3. "Jugar un Mundial es muy complejo. Es un torneo que te tiene que encontrar consolidado. Sueño con hacer un grupo fuerte".

4. "El fútbol se siente y se vive, no se estudia. De ahí parto. Ojalá pueda colmar la expectativa de toda la gente".

5. "Yo quiero que la Selección gane. Soy hincha y quiero eso. Voy a aportar todo lo necesario para que eso suceda".

6. "Tenemos pensados tres o cuatro sistemas, pero lo importante es el funcionamiento ante un rival como Brasil".

7. "Lo importante es que Messi tenga jugadores compatibles. Ayer hablé con él y está muy ilusionado".

8. "Me gustaría que se retome un sentir popular hacia la Selección. Por eso estamos acá, para empujar eso".

9. "La convocatoria de Mauro Icardi se relaciona con el rendimiento en su equipo".

10. "El vínculo se extiende hasta el Mundial del 2022. Ojalá podamos generar algo importante para el fútbol argentino".

11. "Esta Selección no es de un grupo de futbolistas, sino de 40 millones de argentinos".

12. "Pretendemos que el jugador que se ponga esta camiseta pueda exponer la calidad que tiene".

13. "Tenemos que construir un equipo que respete la historia del fútbol argentino. Hay más de 100 jugadores en observación".

14."Esta designación es un privilegio. No dudé: se trata de la Selección. Vamos a acompañar a los jugadores".

15. "Tenemos la intención de que Mascherano juegue en la misma posición que en su equipo".

16. "Me tocó enfrentarlo a Messi en Europa y con Chile, es un jugador que está lleno de variantes y se hace muy difícil controlar.

17. "Queremos que Messi se sienta muy feliz acá y que se vea la versión más genuina de él, que sea 'Leo'".

18. "La dificultad de la eliminatoria es real, Argentina no está clasificada pero sabemos que tenemos recursos para estar en el Mundial"

19. "Ojalá que con la Selección le podamos dar a la gente la alegría que necesita".

20. "El partido ante Singapur seguramente nos dará posibilidades de ver cómo se relacionan algunos futbolistas".

