En la Selección, Sampaoli pretendía ganar un monto que AFA no le podrá pagar

Según un informe del diario La Nación, antes de asumir en la Selección Argentina Jorge Sampaoli pretendía ganar como DT unos US$ 2.500.000 anuales, cifra que no incluía a su cuerpo técnico. Sin embargo, la propuesta de la AFA habría rondado los US$ 1.700.000, más el grupo de trabajo, algo muy alejado a lo que Sampaoli pidió de entrada.

Los números no sólo llamaron la atención por la gran diferencia entre lo que el DT pretendía y lo que finalmente cobrará, sino que a Sampaoli le sobraban ofertas más atractivas económicamente. Incluso hasta le quedaba un año de contrato en Sevilla, algo que le hizo perder cuatro millones de euros.

"Él se hizo cargo de un salto arriesgado, lo sabe, pone mucho en juego. Deja de ganar dinero y, si deportivamente le va mal, a los 57 años las puertas de la elite de Europa no se le volverán a abrir", dijo La Nación en su informe.

Por otro lado corren los detalles de la extensión del vínculo. AFA prefiere que no vaya más allá de Rusia, pese a que en algún momento Sampaoli había llegado a proyectar un trabajo hasta Qatar 2022. En la primera negociación, la AFA le propuso un vínculo sólo por los cuatro partidos que restan en las eliminatorias -Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador-, con una chance de extensión hasta Rusia, si lograba la clasificación.