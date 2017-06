Se acabó el amor: Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg se separaron

Esteban Lamothe anunció que se separó de su mujer, Julieta Zylberberg, y los rumores sobre un posible romance con Griselda Siciliani volvieron a resonar. Sin embargo, el actor desmintió nuevamente esas versiones.

Lamothe y Zylberberg estuvieron 10 años en pareja. Si bien no se casaron por Iglesia ni por Registro Civil, tienen un hijo en común de cinco años. "Es de mutuo acuerdo. No hay terceros en discordia de su lado ni del mio", expresó el actor. A pesar de la aclaración, muchos vinculan la ruptura a los rumores con Siciliani.

“Venimos hace un tiempo pensando y la verdad es que es una decisión tomada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dolor, tomada de a dos con mucha responsabilidad porque tenemos un hijo. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Cabe aclarar por encima de todo que no hay terceros en discordia, que lo que dicen de Griselda es mentira”, aclaró en una entrevista con Cuidad Magazine.

Pero las puertas no parecen haberse cerrado completamente: "me estoy yendo a un lugar por un tiempo determinado, no es que me alquilé una casa por dos años. Vamos a probar a ver qué nos pasa estando separados, esa es la verdad”.