Encuentran herido a un ex jugador de Atlético: tenía cortes en el cuello

La policía investiga las causas por las que el futbolista ex Atlético, Miguel Julio Rosette, fue encontrado esta madrugada con cortes superficiales en el cuello, en su departamento de barrio Norte. Se encuentra fuera de peligro. Desde el club informaron que hacía 15 días que el colombiano había rescindido su contrato. Sin embargo aseguraron que intentarán ayudarlo antes de que regrese a su país.



Según las primeras informaciones, un joven pidió ayuda a un móvil del 911 porque un amigo suyo le había mandado mensajes y fotos con las lesiones que se habría provocado él mismo.



Como el colombiano, de 26 años, no respondió ni al portero eléctrico ni a su teléfono, los policías ingresaron por el balcón a su despartamento, ubicado en Corrientes primera cuadra.







Julio fue encontrabo boca abajo, en su dormitorio. Tenía heridas superficiales en el cuello y manchas de sangre en la ropa. Entre sus pertenencias encontraron un morral con alrededor de $50.000 y u$s 1.600. Recibió los primeros auxilios en el hospital Padilla, en donde se constató que su vida no corría peligro.



Sin mucho juego

El volante central nacido en Santa Marta llegó a Tucumán hace poco más de dos años, cuando Atlético todavía militaba en la B Nacional. Debutó un domingo 22 de marzo, en Puerto Madryn, en el empate 2-2 del "Decano" ante Guillermo Brown.



Aunque nunca pudo convertirse en titular indiscutido, el colombiano continuó en el club a pesar de ni siquiera ser inscripto en la lista de 25 jugadores que participaron de la Copa Libertadores.



En las últimas horas se conoció que el club y Julio habrían rescindido el contrato hace 15 días.