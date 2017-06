Hofer, sobre la inseguridad: "se aprovechan de un sistema que no puede dar respuesta"

El secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, reconoció la relación entre los delincuentes y la policía. “Es una realidad que nos toca vivir todos los días. Llevó cuatro años de Secretario de Seguridad y el 80% del personal policial que ha estado o está detenido por distintos hechos delictivos en los últimos 15 años, ha sido en los últimos cuatro años. Venimos siendo implacables ante cualquier hecho de corrupción”, dijo el funcionario en Panorama Tucumano, tras la entrevista al delincuente que se emitió en el programa.

“En lo personal, no me sorprendió. Es la realidad que nos toca vivir en la provincia, con una institución como la Policía, que en el transcurso de estos años no ha logrado tener reconocimiento social, con un sistema de Justicia que no tiene un proceso rápido, eficiente y concreto. (Ello) va generando que estos cobardes -porque son cobardes y no héroes, ya que los héroes son los que salen a trabajar todos los días y ponen el lomo para mejorar la provincia- se aprovechan de un sistema que, realmente, en conjunto no puede dar respuesta”, afirmó.

En el programa también estuvo el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, quien remarcó que el sistema judicial y policial tiene falencias. En esa línea, afirmó que es indispensable que la Justicia tenga una estructura y cuente con tecnología.

“La realidad pone de manifiesto una seguridad que es indefendible. No podemos defender la seguridad de la provincia de Tucumán”, remarcó el funcionario judicial sobre el informe sobre la inseguridad. “Todos la conocen, todos la padecieron”, enfatizó al respecto.

Jiménez hizo hincapié en que la seguridad es un sistema integral, que está integrado por la Policía, el ámbito del Ministerio Público Fiscal y los jueces, además de las leyes que se aprueban en la Legislatura.

“El concepto de la puerta giratoria es erróneo, porque apunta solamente a la Justicia. El concepto de que la Policía es corrupta también lo es, porque apunta sólo a la Policía. Es todo un sistema el que está fallando”, señaló.