Delincuencia en primera persona: "pago y me dejan ir"

En "Panorama Tucumano" se publicó una entrevista a un delincuente confeso que, a pesar de que tiene 36 causas abiertas, nunca recibió una condena.

Durante la charla, el individuo, que mantuvo su identidad en reserva, contó que, en muchas ocasiones, los policías son cómplices de los ladrones. "Pago y me dejan ir", aseguró en referencia a la Policía.

"Me dejaban ir, no me empapelaban (abrir una causa), pero después sabía lo que tenía que hacer: pagar", detalló.