Cristiano Ronaldo: "disfruto de verlo jugar a Messi, es un crack"

Cristiano Ronaldo le concedió una entrevista a la cadena Fox Sports y habló acerca de su relación con Lionel Messi, con quien compite desde hace años como mejor jugador del planeta.

"Claro que me gusta ver jugar a Messi. Me gusta ver jugar a todos los buenos jugadores y Messi es uno de ellos, es un crack. Disfruto mucho de verlo a él y otros grandes futbolistas", sostuvo CR7 en un adelantop de la entrevista realizada por Martín Liberman.

"La prensa quiere vender una rivalidad que no hay. Yo tengo una buena relación con Messi, no te digo que somos amigos ni de ir a comer juntos, pero somos buenos compañeros. Compartimos muchos momentos como en las premiaciones que hemos estado en los últimos 10 años. Lo respeto mucho y no me gustan que diga que es mi rival o comparaciones pero esto es parte del fútbol", agregó el luso.