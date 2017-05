Cierre del aeropuerto: conocé con qué te vas a encontrar en la ruta hacia Termas de Río Hondo

Los 90 kilómetros que separan a San Miguel de Tucumán de Termas de Río Hondo serán el camino obligatorio que miles de personas deberán recorrer a partir de mañana y durante tres meses por el cierre del aeropuerto Benjamín Matienzo. La ruta que une ambas ciudades es la nacional N°9, por la cual transitan mensualmente más de 200.000 vehículos, la mayoría de ellos de carga.

Video: así es el aeropuerto de Termas de Río Hondo por dentro



Si el plan es trasladarte en un auto particular, tenés que saber que el camino es angosto y que no cuenta con banquinas pavimentadas, por lo que las motos no pueden circular por los costados. El asfalto está en correcto estado, excepto entre los kilómetros 1.243 y 1.240, a la altura de la localidad tucumana Agua Azul. En el trayecto se ven muchos camiones con acoplados y algunos animales muertos sobre la ruta, por lo que es mejor transitar con precaución y salir con el tiempo anticipado.

En San Andrés, a pocos kilómetros de comenzar el viaje, se encuentra uno de los tramos más caóticos del camino. Vehículos de carga, ómnibus y autos particulares se acumulan en el cruce de las rutas 9 y 306. Algunos conductores realizan peligrosas maniobras superando a otros rodados por el sector derecho o transitando en contramano mientras está en verde la luz del semáforo.

Infografía: todo lo que hay que saber sobre el cierre del aeropuerto



Otro sector en el que conviene tener los sentidos bien despiertos es en el cruce de la rutas 9 y 323, que une Viclos con Santa Rosa de Leales. Por la ruta provincial circulan rastras cañeras con varios acoplados que cruzan el camino que conduce a Termas de Río Hondo. A prestar mucha atención de noche porque la zona no está iluminada.

El acceso al aeropuerto termense está bien señalizado, a la altura del kilómetro 1.211 de la ruta 9, unos 10 minutos después del control policial de Santiago del Estero. El viaje de ida y vuelta consume unos 20 litros de nafta (alrededor de $ 400) o unos $ 160 si el auto es a gas. En el camino hay que pagar el peaje, de $ 30 para autos y $ 35 para camionetas, por cruce. El estacionamiento en el aeropuerto de Termas, al igual que en el de Tucumán, será gratuito.

Estos son los precios que se manejan en el aeropuerto de Termas de Río Hondo



Otros medios de transporte

Para generar los menores trastornos posibles a los pasajeros, Aeropuertos Argentina 2000 dispuso de dos ómnibus gratuitos por cada vuelo, tanto en partida como arribo. Los micros saldrán y llegarán a los aeropuertos de Tucumán y de Termas de Río Hondo. Los pasajeros deben presentarse 30 minutos antes de la salida programada del micro, con DNI, tarjeta de embarque o itinerario del viaje.

El aeropuerto cierra y hay que salir cuatro horas antes del vuelo



Se estima, sin embargo, que por diferentes motivos habrá pasajeros que optarán por viajar por su cuenta. Algunos lo harán a través de ómnibus de línea (hay 35 salidas diarias a un valor que va desde los $ 97 a los $ 131, con una duración de 70 minutos). A ese valor habrá que sumarle el taxi desde la terminal de Termas al aeropuerto, que tiene un costo fijo de $ 150.

También es posible viajar desde Tucumán a Termas de Río Hondo a través de un remise, cuyo valor es de $ 1.500. El mismo servicio desde la ciudad termal a San Miguel de Tucumán tiene un valor de $ 1.050.