Vecinos de Ticucho denuncian que el CAPS del pueblo se quedó sin médico

Vecinos de la localidad de Ticucho denunciaron que desde hace tres semanas, el centro asistencial del pueblo no cuenta con un médico. Por ese motivo, no tienen a quién recurrir cuando se produce algún problema de salud.

Mediante una nota dirigida al delegado comunal de Tapia, Marcelo Cornejo, y a la directora del área operativa El Cadillal del Siprosa, Patricia Cabral, pidieron que vuelvan a enviar un profesional al CAPS San Pantaleón. Según dijeron, este problema lleva tres semanas.

"Acostumbrados como estamos los ticucheños a no poder enfermarnos por las tardes, pues hace más de una década que no tenemos médico después del mediodía, no vamos a permitir que nos sometan al desamparo absoluto por tanto tiempo", expresaron los integrantes del Centro Vecinal Ticucho.

Además, anunciaron que el sábado al mediodía harán una marcha que terminará frente al CAPS para protestar por esta situación.