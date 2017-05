"Covfefe", el enigmático tuit de Trump que desató una catarata de memes en las redes

WASHINGTON, Estados Unidos.- La palabra desconocida "covfefe" que contenía un twit publicado por el presidente estadounidense Donald Trump anoche ha hecho correr ríos de tinta en la red intentando desentrañar su significado, antes de que el propio mandatario lo borrara esta mañana.

"Despite the negative press covfefe" ("Pese a la negativa 'covfefe' de la prensa") decía el twit, en lo que muchos usuarios y periodistas consideran un simple error de tipeo de la palabra "coverage" ("cobertura"), en el marco de las acusaciones que ha lanzado una y otra vez contra los medios que difunden "fake news" (noticias falsas).

Seis horas después, Trump borró el mensaje, pero siguió jugando con sus 31 millones de seguidores en la red social. "¿Quién puede adivinar el verdadero significado de 'covfefe'? íDisfruten!", escribió.

Pero antes ya se habían desatado todo tipo de comentarios en la red bajo el hashtag #covfefe. Algunos hablaban de un error de tipeo, preguntándose si el presidente habría comido demasiado helado y ya no podía escribir o si había bebido alcohol, aunque se sabe que no lo hace.

Algunos apuntaban que con "covfefe" quería decir en realidad "café" y otros bromeaban con que había revelado sin pretenderlo el código en clave para el uso de las armas atómicas del país.

Otra usuaria escribía que "covfefe" significa en ruso "dimito", bromeando en referencia al escándalo que lo relaciona con Rusia.

@POTUS Next time, tweet the correct phrase, then do it #Covfefe #CovfefeGate pic.twitter.com/YbmujDNiCm