Beatriz Rojkés sostuvo que no tuvo intenciones de faltar el respeto a Nisman

La titular del PJ tucumano, Beatriz Rojés de Alperovich, utilizó su cuenta de Facebook para aclarar las polémicas declaraciones sobre el fiscal Alberto Nisman realizadas en la Legislatura, tras el reconocimiento a las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Muy lejos está de mí faltarles el respeto al fiscal Nisman y sus seres queridos, pero no goza de mi consideración la manipulación maliciosa que actualmente se hace desde sectores concentrados de poder, con el claro objetivo de alimentar polémicas que oculten la realidad actual”, escribió.

“Decir que se resucitó a Nisman muestra que siempre se puede ser más miserable”

La esposa del ex gobernador José Alperovich se había referido en tono irónico a la muerte del fiscal Nisman, quien apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento horas antes de dar detalles sobre la denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández por el memorándum firmado con Irán. "Lo volvimos a resucitar al fiscal Nisman, porque vemos que Cristina está avasallando en las encuestas", dijo. Sus palabras generaron repudio de distintos sectores, incluso por parte del gobernador Juan Manzur.

Si bien no se refirió a la declaración de Manzur, insistió con que no su idea era objetar la memoria de Nisman. “La estrategia del Gobierno nacional es usar los medios masivos, reinstalando temas para ocultar la angustiante realidad que vivimos, como el aumento del desempleo, de la inflación y de las tarifas de servicios; el ausentamiento del Estado en materia de derechos, de garantías; en definitiva, la realidad que se vive en los hogares argentinos no es noticia, y difícilmente lo sea, porque de serlo estarían mostrando el fracaso de una gestión nacional que sólo gobierna para los ricos”, afirmó la peronista.

Al igual que el gobernador, Juan Manzur, el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, tomó distancia de la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés de Alperovich. “Si bien cada uno es libre de opinar, estos temas requieren de mucha prudencia y no deben ser politizados”, afirmó el posible candidato a diputado del PJ-FpV. Agregó: “los argentinos requerimos que la Justicia avance y resuelva cuanto antes este tema”.