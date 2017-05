Violencia en Tucumán: en lo que va del año se cometieron 11 homicidios por mes

En los primeros cinco meses de 2017, en la provincia hubo unos 58 homicidios (publicados en LA GACETA), lo que significa un aumento de los casos: si se mantuviera esta tendencia, se superarían los 119 casos que estima la Policía que hubo en 2016 y los 105 crímenes que figuran en el informe que la Corte Suprema hizo de 2015.

De los homicidios registrados este año, un 76% estaría relacionado con violencia intravecinal o intrafamiliar, lo que indica que las víctimas conocían al asesino. Además, seis personas murieron al ser asaltadas y cuatro, al intentar evitar un robo a un tercero.

Los datos preocupan. Por mes, se cometen 11 homicidios en la provincia. Febrero fue el más sangriento.

Algunas cifras:

11 es el promedio de homicidios cometido por mes en lo que va de este año.



14 fueron los crímenes registrados en febrero, el mes más violento en lo que va del año.



35 personas fueron ultimadas con armas de fuego.



3 efectivos de seguridad acabaron con las vidas de personas que habrían intentado asaltarlos.



6 personas fueron ultimadas por personas que les robaron. Cinco de esos atracos se perpetraron para quitarles sus medios de movilidad.

Más datos

Los datos revelan cifras que sorprenden a los investigadores y a los operadores judiciales. Al menos 35 de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que refleja también que cada vez son más los tucumanos que están armados.

En segundo lugar, con 17 casos, aparecen los crímenes perpetrados con armas blancas. Cuatro personas fallecieron por los golpes que les propinaron sus victimarios. Una de las ellas es Luz del Milagro Márquez, la niña de tres años que habría sido ultimada por su padrastro. Por último, hubo dos personas que fueron atropelladas.

La particularidad del caso Daiana Garnica

La adolescente desaparecida Daiana Garnica no figura en esta lista porque aún no se confirmó la hipótesis del asesinato, que maneja la Justicia. Para que se confirme, los acusados deberán ser condenados por un Tribunal, algo que no ocurrirá este año.