La hazaña de Olivo: venció a Tsonga en la cancha central de Roland Garros

El argentino Renzo Olivo rubricó hoy la victoria más impactante de su carrera al vencer en la primera ronda de Roland Garros al mejor tenista francés del momento, Jo-Wilfried Tsonga.

Olivo, número 91 del ranking con 25 años, derrotó al ídolo local en la estadio principal de Roland Garros por 7-5, 6-4, 6-7 (6-8) y 6-4 tras dos horas y 31 minutos.

El partido fue suspendido el martes por falta de luz con 5-4 para Olivo en el cuarto set y servicio para Tsonga. El argentino apenas necesitó hoy siete minutos para certificar el triunfo, aunque lo consiguió con suspenso, al cuarto match point.

Tsonga, semifinalista en la arcilla de París en 2013 y 2015, es actualmente el número 11 del ranking mundial y llegaba otro año más como la gran esperanza de Francia para el segundo Grand Slam de la temporada, después de ganar el sábado en Lyon el primer torneo sobre arcilla de su carrera.

El francés, sin embargo, mostró una versión del todo irregular. Consiguió 57 golpes ganadores, pero a la vez se fue hasta los 73 errores no forzados, 48 de ellos con la derecha.

Olivo, además, solo había derrotado antes a un jugador del "top 20" (al español Tommy Robredo) en la segunda ronda del torneo de Bastad 2014.

Todo apuntaba a una victoria de Tsonga. El de hoy fue el primer encuentro de la carrera de Olivo en el Abierto francés, al que llegó después de seis derrotas consecutivas en los cuadros principales de torneos ATP. Su último triunfo había sido en febrero en Sao Paulo.

Con su victoria de hoy, Olivo igualó su mejor resultado en un torneo de Grand Slam. El argentino, diestro y entrenado por Javier Nalbandian -hermano del ex tenista David Nalbandian-, alcanzó la segunda ronda en el Abierto de Australia 2016.

Olivo estuvo ayer tres veces a dos puntos de la victoria. En el tie break del tercer set gozó de un 6-6 y después, en el cuarto parcial, tuvo un 30-30 y un deuce cuando restaba con el marcador 5-2 a favor.

El argentino se medirá mañana en la segunda ronda al británico Kyle Edmund, que venció en su debut al portugués Gastao Elias por 6-3, 6-2 y 7-5.

Olivo vivió en Francia entre los 12 y los 16 años, cuando formó parte de la academia de Patrick Moratoglou. El actual entrenador de Serena Williams le hizo una oferta que el natural de Rosario no pudo rechazar. Y es que los costosos viajes en el circuito estaban ahogando la economía familiar.

"Me ofreció ir a la academia y bancarme todo. Mi papá no podía bancarme más, era muy costoso para mi papá. Era una oferta que tenía que aceptar", contó en 2016 el tenista. "Vivir solo en Francia a esa edad fue una locura. Quizás ahora no lo haría".