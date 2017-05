Coldplay, Katy Perry y Miley Cyrus se suman al concierto a beneficio por las víctimas de Manchester

Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay y más estrellas del pop se han sumado al concierto benéfico que se celebrará el domingo por las víctimas del atentado terrorista de Manchester de la semana pasada, informaron hoy los organizadores.

Miley Cyrus, Usher, Pharrell Williams, Niall Horan y Take That también actuarán en el acto "One Love Manchester", convocado para recaudar dinero para el fondo de emergencia creado por la municipalidad de Manchester y la Cruz Roja británica.

La bomba que estalló el pasado 22 de mayo al final del concierto de Grande en el Mánchester Arena mató a 22 personas y causó heridas a decenas. Los fans que acudieron al Manchester Arena entonces pueden solicitar una entrada gratis para este evento, que tendrá lugar en el campo de cricket Emirates Old Trafford.

"Mi corazón, mis oraciones y condolencias están con las víctimas del atentado de Mánchester y sus seres queridos", dijo Grande en un comunicado enviado a través de la Cruz Roja, coorganizadores del acto. "No vamos a abandonar ni a actuar por miedo", dijo. "No vamos a dejar que esto nos divida", agregó.

"Nuestra respuesta a esta violencia tiene que ser unirnos más, ayudarnos unos a otros, amar más, cantar más fuerte y ser más amables y generosos que antes".

La Cruz Roja señaló que el fondo de emergencia para las víctimas y sus familias ya ha recaudado 6 millones de libras (7,8 millones de dólares/6,98 millones de euros), informó la Dpa.