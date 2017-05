Una familia tipo necesitó $ 11.748 para no ser pobre en Tucumán

Una familia tucumana integrada por cuatro personas, dos adultos y dos menores de 10 años, necesitó en marzo ingresos superiores a $ 11. 748, 3 para no ser pobre; mientras que necesitó $ 5.198,3 para no ser indigente.

Estos datos surgieron de un cálculo con base en la valorización mensual de la canasta básica, que realizó la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP). Las cifras representaron un salto de un 21% interanual para ambas franjas, con relación a marzo de 2016 ($ 9.252,1 para la pobreza y $ 4.093,8 para la indigencia).

A partir de los relevamientos que llevó adelante el organismo, el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de la pobreza, alcanzó en el tercer mes del año los $ 11.748,3, lo que representó un aumento acumulado de un 2% desde enero de 2017, cuando ascendió a $ 11.520,2.

A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que fija la franja de la indigencia, ascendió hasta los $ 5.198,3. La cifra significó un alza también acumulada de casi un 2% en el primer trimestre de este año, a partir de los $ 5.097,4, siempre para una familia integrada por dos adultos y dos menores.

Si se compara con los datos de febrero último, la CBT aumentó un 0,5%, al igual que la CBA.

“El concepto de línea de pobreza (LP) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como solventar la adquisición de una canasta básica de bienes y servicios (CBT), capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades básicas. De esta manera, para los hogares que no superan ese umbral, o línea, sus miembros son considerados pobres”, explicó la DEP.

“El concepto de línea de indigencia (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como solventar la adquisición de una canasta básica de alimentos (CBA), capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, para los hogares que no superan ese umbral, o línea, sus miembros son considerados indigentes”, agregó.

El organismo remarcó, además, que la CBA “fue construida tomando como referencia los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos de un “adulto equivalente”, hombre entre 30 y 60 años con actividad moderada.

En la provincia, la CBA fue establecida por la División de Nutrición del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y se tomaron en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto (“adulto equivalente”), entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. “Se seleccionaron los alimentos y las cantidades (21 componentes) en función de los hábitos de consumo de la población tucumana a partir de la información provista por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (leches, quesos, carnes, hortalizas, frutas, pan, cereales y aceites, entre otros).

Las ventas siguen por debajo de la inflación.

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó semanas atrás que el costo de la Canasta Básica Total (CBT) ascendió en marzo hasta los $ 14.090,5 para una familia tipo, un monto que reflejó una suba de 3,05% respecto a febrero pasado. El Instituto aún no cuenta con datos con cobertura nacional.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) también tuvo un alza del 3,05% y alcanzó en marzo los $ 5.798,57, según consignó la agencia Télam.

Así, las valoraciones de Tucumán y el Indec mostraron una diferencia de un poco más de $ 2.300 para la CBT, y de $ 600 para la CBA, durante el tercer mes de 2017.

Datos del Indec para abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer hace una semana su informe sobre la canasta alimentaria. Según el organismo nacional, una familia argentina tipo, integrada por dos adultos y dos niños o adolescentes, necesitó contar en abril con un ingreso mensual de $ 14.501 (unos U$S 901) para no ser pobre. El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que toma en cuenta el valor de alimentos y de bienes y servicios no alimentarios, acumuló un aumento de 10,22% en el primer cuatrimestre de 2017.

Se necesian $ 15.500 para no ser pobres.

Al mismo tiempo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó los $ 5.918 (unos U$S 368), lo que representó un incremento acumulado de un 8,4% entre enero y abril pasado. La inflación sufrida por los sectores más pobres del país resultó un 1% más que el resto de la población (9,1%) en los primeros cuatro meses del año.

Durante abril, la CBT registró una suba de 2,9% respecto de abril; mientras que la CBA se reajustó un 2%, según habían consignado varias agencias de noticias.

La publicación de las estadísticas oficiales coincidió con la difusión de un relevamiento realizado por el Gobierno, en conjunto con diferentes organizaciones sociales, que comprobó que unas 810.000 familias viven en 4.100 villas y barrios pobres en el país.