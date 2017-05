“Decir que se resucitó a Nisman muestra que siempre se puede ser más miserable”

La interpretación que hizo la ex senadora nacional Beatriz Rojkés sobre el presunto manejo que haría el Gobierno nacional sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, para tapar -según su lectura- el crecimiento en las encuestas de la figura de la ex presidenta, Cristina Kirchner, sigue generando polémica.

El ex vicepresidente de la DAIA y diputado de Cambiemos, Waldo Wolff, afirmó que la presidenta del PJ tucumano es “la muestra de que siempre se puede ser más miserable”, después de que la ex parlamentaria nacional afirmara que se volvió “a resucitar al fiscal Alberto Nisman, porque ven que Cristina está avasallando en las encuestas”.

"Es de una bajeza que se condice con su historial de declaraciones, como cuando le enrostró a un trabajador que tenía diez mansiones, llamándolo vago”, dijo Wolff, en declaraciones publicadas por AJN.

“Parece que no le alcanza con haber votado el inconstitucional Memorándum con Irán, que se firmó el mismo día que se conmemora el Día Internacional del Holocausto, y se encolumna junto con aquellos que ensucian la búsqueda de la verdad denostando la figura de la muerte política más escandalosa que ocurrió en democracia”, agregó el diputado.

Y resaltó: “hay una mayoría de argentinos que estamos tratando de buscar la verdad mientras los que apañan a (Eduardo) Freiler, que no puede justificar 17 millones de pesos en sus declaraciones y se encargó de blindar la apertura de la denuncia de Nisman, degradan la institucionalidad de la República. Rojkés de Alperovich nos muestra que siempre se puede ser más miserable”.

Manzur rechazó las expresiones de Beatriz Rojkés sobre el uso político de la muerte de Nisman



Finalmente, el diputado de Cambiemos se refirió a los resultados de las encuestas: “Yo no sé si la ex presidenta avasalla en las encuestas, pero si (Rojkés de Alperovich) quiere hacer una sobre lo que piensa la ciudadanía, acerca de cómo murió Nisman y quién estuvo detrás de su muerte, le apuesto una de sus diez mansiones contra mi casa que el gobierno anterior arrasa”.