Deportivo Norte de Armstrong, el boom del Torneo Federal de Basquetbol

Talleres, de Tafí Viejo, está ante una oportunidad histórica. Si derrota en la serie de semifinales, al mejor de cinco juegos, a Deportivo Norte de Armstrong, se convertirá en el segundo equipo tucumano (Belgrano lo logró en 1998) en llegar por mérito deportivo al Torneo Nacional de Ascenso, el segundo nivel de la pirámide competitiva de clubes del básquet nacional.

Llegado al TFB al obtener el título de la Liga Provincial santafesina, con la base del plantel campeón, decidió sumar sólo tres refuerzos. Ellos son Agustín Blasi (fue baja en enero), Franco Borsellino (con paso anterior por el club) y Denis Biscaychipy (pivot, ex Unión Orán, Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez y Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, entre otros).

"Entramos, aunque no nos crean, con la idea de ver cómo es la categoría. que al menos un equipo termine por debajo nuestro. Lo que está pasando con el equipo es algo ilógico, algo impensando al comienzo para los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico", confiesa Daniel Tellini, el presidente del club de 52 años que irá por la reelección el 6 de junio.

"No vaya a creer que soy el mejor para elegir, es que no hay otro que agarre", añade ocurrente el titular del "tigre" en diálogo con LAGACETA.com

Pero una racha triunfal antes del receso de Norte en su zona cambió las perspectivas. "Ganamos como ocho o nueve partidos seguidos y en una charla de café nos dijimos '¿qué está pasando'. Y coincidíamos que con entrar entre los tres primeros para evitar la primera ronda de playoffs era suficiente. Nos tocó Unión de Goya y pasamos; con Central Entrerriano 0-2 abajo, dimos vuelta la llave en quinto partido. Hasta llegar a Belgrano, de San Nicolás, que tiene un presupuesto muy superior al nuestro. Uno solo de sus jugadores cotiza casi como todo nuestro plantel", cuenta Telini.

Y, sin embargo, Norte dejó afuera al único equipo que había jugado la elite de los ocho que entraron en cuartos. "Ya fue la locura, fue terrible la movilización en Armstrong, que no es una ciudad tan basquetbolera. No lo pensamos jamás, se nos fue dando y entrenándonos dos o tres veces por semana con jugadores que no son completamaente profesionales porque la mayoría trabaja en Armstrong, en Cañada de Gómez y en Rosario, y otro tres estudian", sigue su relato.

"Uno de los que estudian es Celestino (hijo del técnico Alejandro Cupulutti), Torresi y Vives. Y lo de Tucumán nos 'mató' porque varios chicos pierden días de trabajo. Pero acá estamos, remándola con aportes de amigos de empresas que fabrican máquinas agrícolas y de otra gente que colabora siempre", detalla Tellini a modo de resumen de este Deportivo Norte que ahora disfruta de su actualidad basquetbolística y cambió las metas modestas del comienzo por otras mucho más altas.

En el "celeste", dos décadas atrás fueron figuras en la entonces Liga B dos tucumanos: Sebastíán "Bebe" Calvente y José Carlos Chaila.

Este será el rival de Talleres, que obviamente ambiciona dejar trunco el sueño del visitante, mantener su invicto de 18 partidos en casa y abrazarse a la gloria. Jugarán el primer ecneunrto esta noche, desde las 22, y el jueves será el segundo en el mismo horario.