Filtraron fotos y videos íntimos de Magalí Mora: "se metieron en mi cama"

La modelo Magalí Mora vive momentos de angustia y desconcierto después de que se filtraran fotos y videos íntimos en las redes sociales, en los que se la puede ver desnuda en la ducha. "Siento que se metieron en mi cama", lamentó la joven de 25 años, que sospecha que su ex pareja fue la encargada de difundirlas.



"Estoy muy avergonzada. Si bien vivo de mi cuerpo e hice fotos desnuda, esto no es lo mismo. Se trata de mi intimidad, una intimidad que compartia con mi ex. Y es horrible que todos estén viendo esto porque siento que se metieron en mi cama", aseguró en una nota concedida Teleshow.





"Yo notaba cosas raras, sentía que me estaba ca…, la intuición femenina no falla. Hasta que un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. ¡Me tenías que ver la cara! Lo que menos pensaba encontrar eran mensajes con un hombre. No sabía qué hacer", detalló la modelo, que dejó de manifiesto que su ex pareja la engañaba con un muchacho.

"Lo más cínico de todo es que descubrí que una vez me había dicho que tenía una reunión y se fue a verlo a él, mientras a mí me había dejado durmiendo en casa. ¡Me quiero morir! No es que me moleste su condición sexual, pero jugar a dos puntas… ¡Yo me iba de Buenos Aires a verlo!", se lamentó.

Las imágenes íntimas se viralizaron en las últimas horas y ella aseguró que le pedirá a su abogado que intervenga aunque se desconoce sí tendrá pruebas de que su ex novio fue el encargado de compartirlas.