Una tucumana encontró una gran suma de dinero y la devolvió

Una tucumana, vecina de Sierra de los Padres, en Buenos Aires, encontró en la calle $ 20.000 y U$S 4.000 en una bolsa, y luego de publicar el hallazgo en su cuenta de Facebook se contactó con la dueña para entregarle el dinero, destaca la agencia Télam. Se trata de la hermana de la concejal de San Miguel de Tucumán Sandra Manzone (Coalición Cívica ARI en Cambiemos), quien reconoció el hecho en su cuenta de Twitter.

La dueña del dinero había hecho desde Mar del Plata un pedido desesperado por esa red social donde señalaba que el dinero extraviado estaba destinado a la operación de su hija, enferma de leucemia.

Catalina, quien prefirió preservar su apellido, pero luego se supo que es hermana de Manzone, tras haberse viralizado la noticia, vive en la localidad serrana situada a 15 kilómetros de Mar del Plata y publicó el hallazgo el viernes último en su muro de Facebook: "Acabo de encontrar bolsa grande con $20.000 y algo más. Por favor si alguien les comenta que perdió esa suma y puede acreditar que es suya, detallando color y ese algo más que contiene dentro, comuníquense conmigo".





La mujer había encontrado la plata cerca de la iglesia del barrio, mientras les daba de comer a unos perros de la cuadra.

"Si no hay ninguna documentación, la plata es tuya", fue lo que le dijo una amiga abogada a la que le comentó el hallazgo. "Pero para mí, la plata simplemente no era mía. Así que decidí publicarlo. Si no aparecía el dueño en una semana, la iba a donar a un comedor o a un refugio para perros", dijo.

Catalina recibió decenas de comentarios por Facebook que elogiaban su honestidad, también muchos mensajes privados, que solo ella podía leer: "Me escribieron más de 1.000 personas que me decían que ellos habían perdido la plata, que era una bolsa blanca, una bolsa negra, y un montón de detalles falsos. Todavía me quedan como 500 mensajes sin leer de supuestos dueños".

Horas más tarde, algunos usuarios de la red social enterados de su mensaje le comentaron que en ese mismo instante había una mujer de Mar del Plata que buscaba una suma de dinero extraviada en esa zona, y que había dejado su propio posteo en Facebook.

Sin conocer la publicación de Catalina, Lorena Yapur, una empleada doméstica de Mar del Plata, había publicado un mensaje desesperado en el portal Banca 25, un foro local de intercambio de información. "Por favor es urgente, ayer fuimos con mi familia por Sierras, mi hija tiene leucemia, necesita un auto trasplante urgente, estamos juntando fondos, ayer vendimos el auto a un hombre de Sierras, nos pagó con pesos y dólares, nos dio la plata en una bolsa de consorcio mediana roja, había 4.000 dólares estadounidenses y 20.000 pesos argentinos", decía el mensaje escrito por Yapur desde un locutorio.

"Tenemos fecha de viaje para la cirujía (sic) en unos días (...) pido por favor y suplico que si alguien la encontró me la devuelva, estoy destruida. Con la venta del auto llegaba justo a cubrir todos los gastos. La vida de mi hija está en esa bolsa, y no puedo dar recompensa", agregó.





El encuentro

Cuando finalmente pudieron ponerse en contacto el viernes por la noche, gracias a la intervención de otro vecino que vio a Yapur y a su hija en la zona, Catalina no tuvo dudas de que estaba frente a la dueña de la plata: "Me describió todo: el color de la bolsa, el monto de los billetes, y los papeles de la historia clínica".

Catalina terminó de confirmar todo cuando vio a Milena, la nena de 10 años que debe ser operada. "Era la misma chica de la foto que encontré con la plata, sólo que no tenía pelo. Nunca me voy a olvidar del abrazo de esa madre y de esa chiquita hermosa", señaló.

La mujer que encontró los $ 20.000 y U$S 4.000 y los devolvió es tucumana y hermana de la concejal @sandramanzone https://t.co/TmPCfr4Xsi — Mariana Romero (@MarianaR31) 29 de mayo de 2017