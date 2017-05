"Gracias por estos años", le dijo Messi a Luis Enrique en su despedida

Barcelona oficializó a Ernesto Valverde como nuevo entrenador del equipo en lugar de Luis Enrique, quien decidió no renovar su contrato. El ex jugador culé, que logró todo con el equipo catalán, aún no pasó a despedirse de los jugadores pero el que tuvo un mensaje de agradecimiento fue el propio Lionel Messi.

Barcelona anunció de manera oficial a su nuevo DT



El astro argentino aprovechó su cuenta de Facebook para despedir a Luis Enrique. "Gracias por estos años", dijo "Leo" y sus palabras fueron compatidas por miles de hinchas catalanes que siempre recordarán al ahora ex DT.