El "Oficial Gordillo" y otros artistas convocan a la marcha contra la inseguridad

Artistas tucumanos utilizaron las redes sociales para respaldar la marcha contra la inseguridad que se llevará a cabo el jueves 1 de junio, desde las 20, en la plaza Independencia. Los actores Miguel Martín y Gabriel Carreras, e integrantes de las bandas Roadie, La Pineal y Alem, se filmaron para reclamar seguridad y convocar a la población a participar de la manifestación.

En Facebook, el evento figura con el nombre "Marcha y Cartelazo contra la Inseguridad" y tiene como organizador a Martín Belmonte. El joven convoca a los participantes a llevar una cartulina amarilla para contar algún episodio de inseguridad que hayan sufrido, y luego pegarlas en las calles del centro de la ciudad.

"Invitamos también a los comercios a que peguen en las vidrieras, a las 20, carteles diciendo ‘basta de inseguridad’ y relatando los que les pasó (por los propietarios y empleados). Extendemos la convocatoria a taxistas, choferes, policías, ya que ellos también sobrellevan esta situación; a empleados y todos aquellos que viven bajo el miedo de sufrir un acto de violencia", se pidió en el evento.

Belmonte es el impulsor de los carteles que aparecieron días atrás en las paredes de bancos y locales comerciales de la calle San Martín en los que relataba distintos episodios de inseguridad que sufrió, como uno ocurrido en la esquina de Juramento y Luis Nougués, donde dos personas lo amenazaron. "Uno me apuntó con el arma cuando se bajaba. Por suerte, pude entrar a un drugstore, pero me siguió apuntando y me pedía el celular. Logré en ese instante tirar el equipo debajo de los muebles del negocio y ocultarme detrás de una de las heladeras del negocio”, recordó.