Gladys "La Bomba" y su debut en el Bailando 2017: "me van a hacer bullying porque soy gordita"

A 10 días de su debut en el Bailando 2017, Gladys "La Bomba" se prepara en Buenos Aires para subir a escena en el programa más vistode la televisión argentina. Sabe que a sus 52 años será un gran oportunidad pero también un reto. "Me van a hacer bullying porque soy gordita", se confesó la tucumana, que sueña con sobrevivir al temible jurado de Showmatch.



En una entrevista brindada a Radio Rivadavia Tucumán, la cantante contó que entrena junto a Facundo Arrigoni y que, a pesar de la buena onda que tiene con Moria Casán y con Marcelo Polino, sabe que serán implacables. "Me saludaron con mucho cariño y respeto. A Moria la conozco por haber ido a sus programa. Polino me adora. Tiene un personaje, que lo tendrá que usar conmigo, pero yo seré la de siempre. Mi intención es ir a divertirme, no a pasarla mal", contó "La Bomba", que será una de las figuras que desfilarán por el escenario central del programa que se estrenará esta noche, desde las 22.30, por Canal 10.

Aunque no contó sí cantará su famosa "Pollera amarilla", la tucumana se mostró complacida con la chance de participar del programa con el mayor rating de la pantalla argentina. "Está bueno que me llegue esta oportunidad a los 52 años. Quiero poner lo mejor de mí para no hacer el ridículo. Espero que la gente de Tucumán me siga acompañando, desde el amor, como lo hizo siempre", explicó Gladys, que también conoce los riesgos ante tamaña exposición.









La "Bomba" debutará en el programa el próximo jueves 8 de junio, dos días después de la entrega de los premios Gardel 2017, en los que la tucumana está nominada en la categoría Mejor Álbum Artista Femenina Tropical por su último disco "Cosecharás tu siembra".