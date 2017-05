Todo lo que tenés que saber sobre el Bailando 2017

28 May 2017

A horas de comenzar el Bailando 2017 por la pantalla de El Trece, Marcelo Tinelli despejó las dudas sobre esta nueva edición. Hubo bastantes cambios y el conductor de uno de los programas más vistos por los argentinos se encargó de explicarlos.

Para empezar ahora hay cuatro jurados, además se bajaron del certamen la Mole Moli y Rocío Oliva y como si esto fuera poco, la pareja de novios de Fede Bal y Laurita Fernández (que bailarán juntos) se separaron. Marcelo habló con los medios y despejó todas las dudas sobre las novedades.

Las fotos de la presentación del "Bailando 2017"



El conductor, como tiene acostumbrados a los televidentes, trabajó en lo que promete ser una fascinante apertura del programa y viene anunciando hace 15 días que mañana, lunes 29 de mayo, arranca con su programa.

Mirá el look de La Bomba Tucumana para la presentación del Bailando 2017



¿Quiénes serán los jurados del certamen?

"Queríamos que fueran dos mujeres y dos hombres, entonces quedaron Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino. Lo hablamos con Soledad Silveyra y quedó todo bien. De hecho participa de la apertura", detalló Tinelli.

Gladys, la representante tucumana en el Bailando 2017



¿Cuáles serán las parejas que participarán del Bailando?





Federico Bal y Laurita Fernández Pedro Alfonso y Flor Vigna Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz Gastón Soffritti y Agustina Agazzani Gabo Usandivaras y Lourdes Sánchez María Sol Pérez y Fernando Bertona Yanina Latorre y Carlos Bernal Macarena Rinaldi y Hernán Piquín Chechu Bonelli y Facundo Insúa Freddy Villarreal y Soledad Bayona Laura Oliva y Jey Mammon Melina Lezcano y Joel Ledesma Noelia Marzol y José María Muscari Mimi y Maxi Diorio Mariela "Chipi" Anchipi y Mauro Caiazza El Polaco y Chiara Rocío Pardo y El Dipy Naiara Awada y Jorge Moliniers Roxana Cravero y "Huevo" Müller Christian Sancho y Nina Iraolagoitia Silvina Luna y Juan Leandro Nimo Gladys "La Bomba Tucumana" y Facundo Arrigoni Nancy Pazos y Cristian Ponce Barbie Silenzi y José Ottavis La Tigresa del Oriente e Iván Anriquez

¿ Por qué se bajó del programa Rocío Oliva, La "Mole Moli" y por qué no estará Nicole Neumann?





"Nos hubiera gustado tener nuevamente a Nicole, que nos dijo que teníamos que esperar un tiempo, y la entiendo por toda la situación que está pasando. Lo de Rocío Oliva, que yo sentía que finalmente no iba a estar, más allá de que ella decía que sí, nunca fue por un pedido de Diego, él jamás me pidió nada. Pero yo tenía el dato, por abogados cercanos a Maradona, de que Rocío había dicho que no iba a estar en el Bailando" contó Marcelo.





Sobre 'La Mole Moli' agregó: "el está enojado y es lógico. Está en todo su derecho a estar molesto y actuar en consecuencia como le parezca. Como yo soy libre de actuar, él también. Pero no esta cosa de sentir una amenaza al aire, de que va a venir y que tiene cosas para decirme y "reivindico las carreras de galgos". Ya está, están prohibidas, se terminó. Se puede hablar bien sin enojo".