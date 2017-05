El kirchnerismo se opone a competir contra Randazzo en las PASO

BUENOS AIRES.- El sector del peronismo que encabeza Florencio Randazzo insiste en competir en las primarias abiertas y obligatorias (PASO) mientras desde el kirchnerismo sostienen que esa es una postura propia de una minoría y que lo importante es "ponerle un freno" a Cambiemos.

El jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, cuestionó al randazzismo al asegurar que "aquellos que quieran ir a las PASO se van a dar cuenta que están en minoría".

Recalde se refirió a las declaraciones que hizo la ex presidenta Cristina Kirchner el jueves cuando se pronunció a favor de una unidad del peronismo, y aclaró que "si hablamos de la unidad, hablamos de una lista única" para presentarse en las elecciones legislativas nacionales de este año, y no a través de unas PASO, como propone el ex ministro.

El diputado advirtió que "hay que tener muchísimo cuidado de distinguir lo principal de lo accesorio" en el armado electoral del peronismo y sostuvo: "Lo principal es ponerle un freno a (Mauricio) Macri, ¿o vamos a competir contra Cristina o Randazzo? Tenemos que competir contra el oficialismo".

"Si hablamos de la unidad, hablamos de lista única, lo otro es procedimental. Además, la tradición en el peronismo fue la lista única. Aquellas personas que quieren PASO, estaban de acuerdo con que sea lista única (en elecciones anteriores)", cuestionó Recalde en diálogo con radio Del Plata.

Sin embargo, desde el randazzismo sostuvieron que "definitivamente no" permitirían que la ex presidenta eligiera los candidatos de una lista consensuada porque "lo que nosotros queremos es que esa lista de unidad la construya la gente votando".

Así lo planteó hoy Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo, quien consideró que "las PASO no son un acto de ruptura" sino que "son una competencia dentro de un espacio político, en la que el que gana pone la mayoría y el que pierde pone una minoría".

En declaraciones a radio Mitre, Fernández recordó que el martes presentarán ante el PJ los avales "para ser reconocidos como una lista que compita" en las internas, aunque reconoció que "obviamente" acompañarían a la ex presidenta si ganara en las PASO porque "esa es la regla que nos hemos impuesto".

A su turno, el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, se manifestó en la misma línea que el ex jefe de Gabinete al considerar que "no es momento de construir una unidad cómoda donde sólo los dirigentes elijan a los candidatos sino dar el debate hacia adentro".

Bucca, uno de los intendentes aliados a Randazzo, aclaró a radio 10 que "compartimos con Cristina la preocupación por la situación social" pero "no comparto la estrategia para resolver las candidaturas de nuestro espacio político".

"Una primaria le da la oportunidad a los ciudadanos de elegir a los mejores hombres y mujeres que puedan representarlos en octubre", agregó.

En tanto, al hacer un comentario en las redes sociales sobre las publicaciones de los diarios, la ex presidenta Fernández de Kirchner sostuvo que "quienes son los únicos beneficiarios de las políticas económicas actuales, tienen pánico a una sola candidatura". (DyN)