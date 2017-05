Todo lo que necesitas saber de Talleres-Atlético

CÓRDOBA.- Atlético buscará esta tarde regresar a la victoria para seguir soñando con la clasificación a una copa internacional para la próxima temporada. Por la fecha 26 del torneo de Primera visitará a Talleres, desde las 17.



¿Cómo llegan los equipos?

Después de la derrota en San Pablo y de la eliminación de la Copa Libertadores, los tucumanos presentarán una formación con la mayoría de suplentes, pensando en el partido del miércoles ante River. Atlético sumó 31 puntos y viene de golear por 3-0 a Banfield, en el Monumental.

El equipo cordobés que dirige Frank Darío Kudelka, tiene 37 puntos, y está cerca de la zona de los equipos clasificarán a la Copa Sudamericana. En la última fecha derrotaron por 4-1 a Sarmiento en Junín.

Algunos cambios

En cuanto a la formación de Talleres, el DT evaluará hasta último momento al lateral izquierdo Ian Escobar, con una dolencia. Si no llega, en su lugar jugaría el uruguayo Guillermo Cotugno. Kudelka no estará hoy en el banco de la "T" debido a la muerte de su padre. Lo reemplazará su colaborador Raúl Armando, ex jugador de Unión y de San Martín.

El entrenador Pablo Lavallén dispuso darle descanso al plantel "Decano" que jugó esta semana en Brasil por lo que renovará a todo el equipo. Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi y Favio Alvarez serán los únicos habituales titulares que ocuparán un lugar entre los suplentes.

Arbitro y televisación

El encuentro se jugará a partir de las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será arbitrado por Diego Abal y lo transmitirá la Televisión Pública y Canal 10.

Historial

El único antecedente en Primera entre la "T" y el "Decano" en la máxima categoría fue en 1975 y los cordobeses ganaron como locales por 5-2. En la B Nacional y en el Federal A, los tucumanos llevan la delantera y vencieron en los últimos cuatro juegos.



Probables formaciones

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar y Guillermo Cotugno o Ian Escobar; Leonardo Gil, Pablo Guiñazú y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Victorio Ramis y Jonathan Menéndez.

Atlético: Josué Ayala; David Valdez, Enrique Meza Britez, Jairo Palomino y Mauricio Rosales; José Méndez, Mauro Quiroga, Guillermo Acosta y Tomás Cuello; Gonzalo Ontivero y Cristian Menéndez.