Con una actuación sólida, San Martín se recuperó rápido de la derrota del pasado fin de semana. El “Santo” le ganó, de visitante, 2 a 0 a All Boys. Juan Galeano y Leonardo Acosta marcaron los goles del equipo dirigido por Diego Cagna, que no se resigna y quiere dar pelea hasta el final en el torneo de la Primer B Nacional.

3. Ante un vacío legal, crecieron las extorsiones con imágenes íntimas

Fiscales y policías coincidieron en que el robo de fotografías o videos íntimos y la posterior amenaza de ser difundidos en internet aumentó en Tucumán. Sin embargo, no es posible conocer la cantidad de casos ya que muchas víctimas no se animan a denunciarlo o desisten de seguir la causa porque no hay una legislación específica para esta práctica.