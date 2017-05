Un candidato mexicano plagió un spot de Macri para hacer campaña

"Me dio pena, sentí traición", dijo Daniel Zairick, candidato a una alcaldía en el oriental estado mexicano de Veracruz, quien grabó un anuncio publicitario para su campaña que resultó ser una copia de un spot de Mauricio Macri durante la campaña electoral que lo llevó al cargo.

Aspirante por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el empresario Zairik, que en 2.003 estuvo secuestrado por siete meses, busca ser electo el próximo 4 de junio como alcalde de Orizaba, un municipio asentado en una de las regiones más violentas de Veracruz.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Zairick negó que el aviso que despertó una polémica, ya que replicaba exactamente todo lo que decía el aviso de Macri, haya sido en realidad una estrategia publicitaria. Fue -insistió- un error personal al no haberse dado cuenta que su equipo de campaña había propuesto un mensaje y un anuncio que era del presidente de la Argentina, y que se difundiría en todas las salas de cine de la región y en redes sociales.

"Cuando me enteré me dio pena. Sentí traición. No sabes qué está pasando. Claro, te das cuenta que puede ser juego sucio", señaló según informó Télam.

Zairick -proveniente de una familia de empresarios dedicados a la venta de naftas, construcción de viviendas y al sector inmobiliario- replicó en el aviso el discurso original íntegro de Macri. "Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer", expresa el mandatario argentino en su spot, y esas mismas palabras, con las mismas tomas, las replicó el candidato mexicano.

Orizaba, el municipio que busca gobernar, se ubica en la zona montañosa central de Veracruz donde el cártel de Los Zetas se dividió y enfrenta una lucha entre dos facciones.