No se detiene la caía de Los Jaguares, que perdieron ante los Brumbies

BUENOS AIRES.- La franquicia argentina "Los Jaguares" perdió 39-15 ante conjunto australiano Brumbies, en un encuentro que se llevó a cabo en el estadio Vélez Sarsfield, válido por la decimocuarta fecha del torneo Súper Rugby, que agrupa a los equipos del hemisferio Sur y de Japón.

Los australianos ganaron con tries de Banks (2), Muirhead (2), Carter y Spight; dos tries de Banks y cuatro conversiones de Hawera. Para el local Lavanini (try), conversión y penales de Nicolás Sánchez.

El partido fue dirigido por el árbitro neocelandez Mike Fraser y fue la sexta caída de Los Jaguares en sus últimas siete presentaciones.

Luego de una semana de receso, "Los Jaguares" jugaron el último encuentro previo a la ventana de junio, en la que "Los Pumas" se medirán frente al seleccionado de Inglaterra, en dos ocasiones, y frente a Georgia, todos en nuestro país..

La franquicia argentina retomará su participación en el Súper Rugby, el próximo 30 de junio al recibir a los Kings sudafricanos, en el estadio de Vélez Sarsfield.

"Los Jaguares" durante esta temporada sumaron cinco triunfos y siete derrotas, y con 24 unidades ocupan el tercer puesto, ya sin posibilidades de acceder a los play offs del certamen.

El conjunto australiano conducido por el entrenador Sthepen Larklam, puntero de la Conferencia de Australia, la semana anterior derrotó a los Kings sudafricanos por 19-10 y encabeza las posiciones con 28 puntos, con cinco triunfos y siete derrotas (Télam)