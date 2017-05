PanoramaTucumano: las redes se llenaron de reflexiones sobre la violencia

Mientras que en la última emisión de Panorama Tucumano se debatía sobre casos emblemáticos de violencia en la sociedad, la audiencia inundó de mensajes a la producción del ciclo televisivo. La mayor parte de estar interacciones se produjeron por Whatsapp y por Twitter.

Violencia, drogas y alcohol, en el centro de las miradas de estudiantes y adultos

“Lindo tema para que reflexionemos como seres humanos. Es muy triste lo que pasa con nuestros jóvenes. Yo tengo dos nenes: uno de 7 y uno de 4 y siempre les enseño que primero está el diálogo, no ir a los golpes, hablar. Un saludo grande, me encanta el programa”, envió por Whatsapp Natalia, vecina de la capital. Se refería a la muerte de Matías Albornoz Piccinetti, el alumno del Gymnasium que fue asesinado durante una pelea en pleno centro.





Tucumán ultraviolento: furia en el fútbol, enfrentameintos en las calle y represión

Otros televidentes se animaron a contar en primera persona cómo padecieron la violencia. “Tengo 35 años y a los 14 fuí víctima de violencia también de banda donde me rompieron el cristalino del ojo derecho. Fue en el año 1996. Se trata de cultura y educación en casa, respeto al prójimo y sobre todo a los que peinan canas. Felicidades por el programa!”, escribió Marcelo Amaya.





Por Twitter, @CamiGomez_M tuiteó: “que los jóvenes son el futuro? Para nada, son el presente y están vivos, quieren ser escuchados. Tremendo #PanoramaTucumano @LaGacetaTucuman”.

También hubo quienes se mostraron en desacuerdo con las opiniones que suscitó el debate que condujeron Federico van Mameren y Carolina Servetto. “Se habla de escuchar a los adolescentes pero nadie menciona los límites. El alumno pide a gritos que le pongamos límites. Se los hace sentir siempre víctimas y nunca reciben sanciones por sus actos. La mayoría de los alumnos quieren que se den premios y castigos y se sienten defraudados y víctimas de los que ostentan poder. Los felicito por el programa”, envió al Whatsapp de Panorama Tucumano María Isabel Campo, quien fue docente durante 31 años en la UNT.

"La violencia no es genética, es aprendida", opinaron los especialistas

“Todos culpan a los padres. Yo creo que un 5% los padres tienen que ver en esto, porque crecieron con ellos (los adolescentes), etc. Después, es responsabilidad de nosotros mismos hacernos cargo de lo que hacemos. No hace falta que nuestros padres nos digan: ‘no tenes que matar’, ‘no tenes que robar’, ‘tenes que estudiar’, ‘tenes que hacer tu tarea’, porque somos bastante grandes para ser conscientes de lo que estamos haciendo”, opinó Giuliana Álvarez a través de una grabación de Whatsapp. “Es culpa de nosotros, es culpa de la Policía y es culpa del Gobierno. La Policía porque no aparece cuando tiene que aparecer y aparece después de que ya hay alguien herido, o alguien muerto sin sus pertenencias porque le robaron. El Gobierno que no pone leyes, y si las pone no las hace cumplir. Que esto sirva para todos los padres, policías y el Gobierno. Que se den cuenta de lo que es Tucumán y estén alertas. Hay policías en cada esquina y sin embargo lo apuñalaron a Matías (Albornoz Piccinetti)”, remató Álvarez, quien es alumna de la escuela Congreso.