"El Dorado", el nuevo CD de Shakira ya está disponible en todo el mundo

El nuevo álbum de la cantante Shakira titulado "El Dorado" logró hoy, a pocas horas de su lanzamiento, el primer lugar en descargas por Internet en 37 países, entre ellos Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Costa Rica.

"íNúmero uno en 37 países con 'El Dorado'!", dijo Shakira en un video que publicó en Twitter, en donde además reveló imágenes de la fiesta de lanzamiento de su producción número 15, informó Reuters.

El nuevo trabajo discográfico de la colombiana abre con "Me enamoré", dedicada a su pareja, el futbolista español Gerard Piqué; y siguen "La Bicicleta", en colaboración con Carlos Vives; "Chantaje", con Maluma; y "Deja vu", junto a Prince Royce.

Además, entre las 13 canciones del álbum, cuyo nombre hace referencia a una leyenda de la cultura precolombina, hay dos temas en inglés y uno en francés.

"Nada", "Amarillo", "Perro Fiel" -junto a Nicky Jam-, "Trap", "Comme moi", "Toneladas", "When a Woman", "Coconut Tree" y "What We Said" completan el disco de la colombiana, quien a lo largo de su carrera ha vendido más de 60 millones de copias.





Mirá los videoclips de los temas más escuchados:

1. "Me enamoré"

2. "La Bicicleta"

3. "Chantaje"

4. "Deja Vu"

5. "Perro Fiel"