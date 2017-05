Justin Bieber se burló del español y se olvidó de la letra de "Despacito"

Justin Bieber volvió a hacer de las suyas y generó polémica entre sus seguidores. El cantante canadiense se olvidó la letra de la canción que canta con Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Despacito" e hizo gestos burlándose del español. El video fue compartido en las redes sociales.

El papelón ocurrió en un boliche de Nueva York al que el cantante asistió a hacer una presencia. Cuando la canción comenzó lo único que sabía Bieber era el título. Decía: "des-pa-ci-to. No sé la palabra así que digo poquito, no sé la palabra así que digo Dorito, no sé la palabra así que digo poquito".

Entre risas, continuó burlándose del español y hasta pareció que intentaba imitar a "Los picapiedras": "daba daba daba.. ito", siguió diciendo.