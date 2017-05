Ariana Grande promete dar un concierto a beneficio en Manchester

La cantante pop Ariana Grande prometió a sus fans volver a Manchester, Inglaterra, ciudad donde un atentado terrorista durante el fin de su concierto dejó un saldo de 22 muertos y más de 50 herdidos. La artista, ídola de los adolescentes dará un recital en beneficio de las víctimas del ataque.

"Mi corazón, rezos y más profundas condolencias están con las víctimas del atentado en Manchester y sus seres queridos", empieza el extenso texto que publicó Ariana en Twitter.

La cantante se mostró apenada por el miedo de los fanáticos producto del ataque de Salman Abedi, el terrorista suicida de 22 años que provocó la tragedia.

"Son lo contratrio. La compasión, el amor, la amabilidad, la fuerza y la unidad que demostraron en la última semana es exactamente lo contrario a la intención atroz de quien sacó algo tan malvado como lo que pasó el lunes", escribió.

La intérprete y actriz estadounidense confirmó que actuará el 5 de julio en la Argentina, a las 21, en el DirecTV Arena, en la localidad bonaerense de Tortuguitas.



En otro párrafo de su carta, aseguró: "Nunca seremos capaces de entender por qué eventos como estos ocurren porque no está en nuestra naturaleza, por lo que no deberíamos retroceder. No dejaremos de fumar ni operaremos con miedo. No dejaremos que esto nos divida. No vamos a dejar que el odio gane".

La cantante comunicó además que colaborará para recaudar dinero para las víctimas del ataque y sus familias y compartió el enlace de la Cruz Roja donde se pueden hacer donaciones.

Además, prometió seguir adelante con su música y sus shows: "Desde el día que empezamos a organizar el Dangerous Woman Tour, dije que esta gira, más que cualquier otra cosa, tenía la intención de ser un lugar seguro para mis fans. Un lugar donde escapar, celebrar, sanar, sentirse seguro y ser ellos mismos. Para encontrarse con los amigos que conocieron online. Para expresarse. Esto no cambiará eso".

El miércoles, en un jet privado, Ariana Grande volvió a los Estados Unidos tras haber suspendido su gira europea. Al llegar al aeropuerto de Boca Ratón, en Florida la cantante se fundió en un largo abrazo con su novio, el rapero Mac Miller. En las fotos del momento se la puede ver seria, angustiada y contenida por Miller. Fueron las primeras imágenes de la ídola pop tras el atentado de Manchester.