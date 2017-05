El defensor del acusado por el crimen de Albornoz Piccinetti cuestiona las filmaciones de las cámaras de seguridad

El abogado del adolescente de 15 años que es apuntado como el autor del ataque con arma blanca que terminó con la vida de Matías Albornoz Piccinetti negó que las imágenes de las cámaras de seguridad que filmaron el hecho vinculen a su defendido con la muerte del estudiante del Gymnasium de la UNT.

Albornoz Piccinetti, de 17 años, murió al recibir una herida de arma blanca hace una semana en la esquina de calles 25 de Mayo y Santiago del Estero. Las imágenes muestran que el viernes 19 de mayo, cerca de las 13, los sospechosos de 16 años (el único que fue imputado por el caso), el principal acusado de 15 y otro menor de 14 habrían atacado a un joven que se encontraba en la puerta del local de comidas rápidas que funciona en esa esquina, según fuentes judiciales. Después, según las fuentes, puede verse que un grupo de alumnos del Gymnasium fueron a ayudar a su compañero y comenzaron a golpear a quienes lo habían atacado. Allí comenzó una persecución, que continuó por calle Santiago donde se produjo el desenlace fatal.



Pablo Cisneros, defensor del adolescente de 15 años, remarcó que "no hay mucho elemento vinculante que pueda establecer que mi cliente tenga que ver directa o inmediatamente con los hechos que se están investigando".

"Se han agregado imágenes que tienen que ver con las cámaras de seguriddad que, a mi criterio personal, no son los sufientemente claras, y por lo tanto no tendrían un carácter absolutamente vinculante en materia de responsabilidad penal", sostuvo el letrado, en una nota publicada por LV12.com.ar.

Los parientes de los acusados no podrán acercarse a la familia de Albornoz Piccinetti



"Además de lo que tiene que ver con su minoría de edad, y esto tiene que ser un punto de inflexión, a él lo salva su inocencia", resaltó Cisneros. "Vuelvo a repetir: no hay mérito alguno a pesar de que han comenzado a surgir versiones de que las imágenes de las cámaras de seguridad podrían de alguna manera vincularlo directamente. A criterio de esta defensa técnica, me parece que no se trata de un elemento lo suficientemente relevante como para poder determinar su clara responsabilidad penal", reiteró.