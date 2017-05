¿Cano podrá ser candidato en las elecciones de octubre a pesar de estar imputado?

La imputación del tucumano José Cano, titular del Plan Belgrano, en una investigación iniciada en torno a un polémico viaje de funcionarios del Pami a Corea del Sur abrió una serie de interrogantes sobre su futuro político, con miras a las próximas elecciones legislativas de octubre. ¿Podrá el radical conformar la lista de candidatos a diputados de Cambiemos?

Una reforma legal de 2000 recortó las prerrogativas judiciales de los funcionarios públicos nacionales, por lo que todos pueden ser investigados en primera instancia por la justicia federal.

Cinco claves de la investigación contra José Cano

Esa norma (N° 25.320) establece que no hace falta solicitar el desafuero o juicio político respecto de los denunciados mientras se desarrolla la pesquisa y hasta su conclusión. "El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero, en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla, el tribunal competente deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político (...) Lo mismo sucederá si considera que las pruebas justifican la medida", dispone la normativa.

Imputaron a Cano por un polémico viaje a Corea del Sur

La inmunidad de los funcionarios públicos nacionales fue limitada a propósito del escándalo de los sobornos del Senado. En esa situación, la ya por esa época diputada Elisa Carrió (hoy socia de Cambiemos) propuso aquella solución para evitar que la Justicia quedara a expensas de la voluntad de desaforar a los 11 senadores implicados en el caso (entre ellos, el justicialista ex gobernador de Tucumán, Ramón "Palito" Ortega).



De esta manera, se puede establecer que el funcionario tucumano, a menos que su situación judicial se modifique en los próximos meses, no tendrá impedimentos legales para convertirse en candidato de Cambiemos si así lo decidiera ese frente politico.