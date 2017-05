Liam Gallagher recaudará fondos para las víctimas del atentado en Manchester

LONDRES, Inglaterra.- El cantante Liam Gallagher, ex miembro de Oasis, anunció hoy que dará un concierto en Manchester, su ciudad natal, el próximo martes y que destinará la recaudación a las víctimas del atentado del lunes último, en el que 22 personas murieron y 64 resultaron heridas.

"La espera casi termina hermanos y hermanas", publicó a través de su perfil de Twitter anoche, previo al anuncio del concierto solidario, y luego de que Lydia Bernsmeier-Rullow cantara la canción de Oasis "Don't Look Back in Anger" al término del minuto de silencio que cientos de personas guardaron en la plaza de Santa Ana de Manchester para rendir homenaje a las víctimas.

The wait is nearly over Brothers n Sisters massive announcement first thing tmorrow morning sleep tight and don't let the bed bugs bite LG x