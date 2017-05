Día Mundial de la Tiroides: ¿puede realmente ser la causa del sobrepeso?

¿El hipotiroidismo puede causar sobrepeso? Esta es la duda de la mayoría de los pacientes que llegan a un consultorio teniendo problemas de tiroides mal tratados, aún no tratados o no diagnosticados, que han intentado miles de recursos para lograr un peso corporal estable y no lo logran. La respuesta es sí, el mal funcionamiento de la glándula tiroidea influye, sin lugar a dudas, en el peso corporal.

La glándula tiroides produce hormonas que controlan varias de las funciones del organismo, entre las cuales se incluye el metabolismo. Si una persona tiene poca cantidad de hormonas tiroideas, se puede encontrar cursando un hipotiroidismo, donde el metabolismo anda lento y predispone al aumento de peso, dijo la doctora Virginia Busnelli a Télam.

La tiroides es una glándula endócrina, que se encuentra ubicada en el cuello, debajo de la nuez de Adán y participa, principalmente, en la producción de hormonas tiroideas (T3 y T4). Estas hormonas regulan el metabolismo basal y afectan el crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo, ejerciendo efectos sobre casi todos los tejidos. Aumentan la termogénesis y el consumo de oxígeno y son necesarias para la síntesis de muchas proteínas; de ahí que sean esenciales en los períodos de crecimiento y para la organogénesis del sistema nervioso central. También influyen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos.

La causa más frecuente de hipotiroidismo en casi todo el mundo es el déficit de yodo. Pero, la primera causa en zonas con suficiente yodo como Argentina, es autoinmunitaria, la denominada Tiroiditis de Hashimoto. Esta patología tan prevalente en las mujeres, se caracteriza por la destrucción folicular con la consecuente muerte de las células tiroideas por anticuerpos antitiroideos y se presenta principalmente en aquellos con predisposición familiar -susceptibilidad genética- es decir que si hay casos en tu familia, no deberías dejar de consultar con un profesional especialista en el tema.

Los síntomas del hipotiroidismo pueden ser muchos y no siempre se hallan todos presentes. La mayoría de los pacientes suelen llegar a la consulta por aumento de peso (refieren comer muy poco y pesar cada día más), caída del cabello, cansancio extremo o debilidad con pérdida de iniciativa, piel seca, constipación, uñas quebradizas y de lento crecimiento. Otros síntomas pueden ser hipersensibilidad al frío, edema duro de miembros inferiores, párpados hinchados, aumento del tamaño de la lengua y voz gruesa, entre muchos otros. El hipotiroidismo también provoca disminución de la líbido y alteraciones en el ciclo menstrual con la consecuente influencia sobre la fertilidad de los pacientes.

El diagnóstico es muy sencillo y se realiza mediante la evaluación del perfil hormonal por análisis de sangre y el examen físico del médico que es fundamental para determinar la necesidad o no de una ecografía tiroidea. El tratamiento se realiza con sustitución de hormona tiroidea que se adecuará según los síntomas y las características de cada paciente. El control se realiza luego con análisis de sangre. Al inicio del tratamiento se realizará el primer control en 6 a 8 semanas; ante un cambio de dosificación, se repetirá en 6 a 8 semanas. Si no es necesario modificar la medicación, el control se realiza en 6 meses. Con un buen diagnóstico y tratamiento adecuado los pacientes logran la regresión de todos los síntomas y recuperan su vida normal.