Tevez: "todavía no encajo en el fútbol chino"

Carlos Tevez tomó la palabra desde China y, como jugador de Shangai Shenua, admitió que todavía no se adaptó del todo al fútbol de ese país. "Es un fútbol muy diferente a todo lo que he jugado y creo que todavía en el tema del fútbol uno no se ha adaptado del todo o no ha encajado. Creo que de a poco uno se va a ir adaptando y adaptándose a ellos, porque es muy difícil poder hacerlos cambiar un poco a ellos. No son muy físicos que digamos, pero también son muy inocentes y sin querer te meten una patada y te hacen daño porque son brutos", se sinceró el ídolo de Boca.

Además señaló que a pesar del poderío económico y las multimillonarias inversiones que están realizando, no cree que la Súper Liga china llegue a competir con ninguna de las grandes de Europa. "Por más que contraten al mejor jugador. El fútbol es muy diferente y la gente lo toma muy diferente también", indicó "Carlitos".

Finalmente, se refirió a las mejoras que puede lograr a futuro China en su nivel futbolístico gracias a las políticas del gobierno para fomentar la práctica de ese deporte desde las escuelas. "Técnicamente no son muy buenos, pero creo que con esta regla del gobierno de que tienen que empezar de chicos a jugar, creo que van a mejorar muchísimo en ese aspecto", consideró el "Apache" tranquilo desde China pero consciente de su nueva realidad.