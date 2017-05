Un abogado pedirá la detención de Ricardo Centurión, jugador de Boca

BUENOS AIRES.- El abogado Mariano Cuneo Libarona, defensor del delantero de Boca Juniors Ricardo Centurión, rechazó hoy las acusaciones de violencia de género planteadas por la joven Melisa Tozzi, sobre quien dijo que "nunca fue pareja" del futbolista, en tanto que Diego Storto, representante legal de la mujer, anticipó que mañana pedirá ante la Justicia la detención del futbolista.

"Las cosas fueron de una manera muy distinta a como se contaron", señaló Cuneo Libarona en relación a las denuncias realizadas por Tozzi sobre golpes y amenazas de parte de Centurión y su madre. "La vamos a denunciar en Tribunales", afirmó el abogado en declaraciones al canal TN, en relación a los dichos de la joven de 30 años a los que calificó de "mentira e infamia".

"La vida privada de los hombres está reservada a un ámbito exclusivo que ni siquiera los jueces pueden avanzar", indicó el defensor de Centurión, que además negó que el jugador de 24 años tenga problemas con el alcohol, tal como aseguró Tozzi.

Ayer, luego de las denuncias públicas de Tozzi, el juzgado número 3 de Quilmes a cargo de Marcelo Javier Goldberg, dictó una orden de restricción perimetral temporaria para Centurión.

Según la mujer, el jugador "tiene problemas con el alcohol" y el episodio registrado el pasado miércoles significó "un punto final" en su conflictiva relación con el futbolista.

Tozzi dijo que tras esa agresión, el último sábado Centurión se presentó en el boliche donde ella trabaja.

"Yo lo tomé como una provocación. Discutimos y me agredió de nuevo. Lo único que quiero es seguir con mi vida. Su mamá me amenazó por teléfono, me mandó mensajes de audio que ya tiene la Justicia", enumeró.

Desde que el caso tomó estado público, la joven dijo que no volvió a hablar con Centurión.

"Me mandó mensajes pidiéndome perdón pero no le contesté", expresó Tozzi, madre de un niño de 10 años y una niña de 4, e indicó que le otorgaron un botón antipánico y los teléfonos celulares de los patrulleros de la zona para que se contacte ante cualquier situación de violencia.

Por su parte, el abogado Storto anticipó a Télam que mañana presentará un pedido de detención para Centurión en la Fiscalía de Violencia de Género de Quilmes.

"Hay vigente una restricción perimetral por la que ni Centurión ni ningún miembro de su familia pueden acercarse a menos de 500 metros de Melisa. Tampoco pueden hacer contacto telefónico ni a través de mensajes", señaló. (Télam)