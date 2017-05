El Papa le mandó una carta a Milagro Sala: "la acompaño con mi oración"

La dirigente kirchnerista Milagro Sala recibió en el penal de Jujuy en el que permanece detenida una carta del papa Francisco. El Pontífice le aseguró que se informó sobre su caso, por lo que comprende su dolor y su sufrimiento, informó hoy la organización social Tupac Amaru.

Milagro Sala: "la única oposición que hay en Jujuy soy yo"

El Sumo Pontífice respondió así a una carta que le había enviado la también diputada electa del Parlasur, en la que le había transmitido el presunto hostigamiento que padece en el complejo carcelario del barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La misiva del Santo Padre, recibida ayer por la líder de la Tupac Amaru, lleva la fecha del 5 de mayo y fue redactada en forma manuscrita por el Papa.

Morales, sobre Milagro Sala: "hay que respetar la decisión del juez"

"Le agradezco la carta que me ha enviado -escribió el Sumo Pontífice-. Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto".

Y agregó: "Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí".

"Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide", cerró Francisco.

Según un comunicado de la Tupac Amaru, Mirta Aizama, integrante de esa organización social, también recibió en el penal de Alto Comedero una carta enviada por Francisco.

La Justicia secuestró autos de alta gama de Milagro Sala

"Me ha emocionado mucho que (Francisco) nos tengan en cuenta", expresó por su parte Sala, quien el 30 de este mes cumplirá 500 días de detención.

Y completó: "con lo que sucede en Brasil y en Venezuela, que el Papa piense aún así en nosotras es muy admirable".

En febrero de 2016, Francisco ya había tenido un gesto hacia Sala, cuando le envió un rosario bendecido. Fue entregado en primera instancia al coordinador de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, por Enrique Palmeyro, director de Scholas Occurrentes, la red global educativa impulsada por el Santo Padre.

Palmeyro dijo en aquel momento que el Papa valoraba "el trabajo de los dirigentes sociales, de quienes luchan por cambiar la situación de los muchos que no tienen casa donde vivir o alimentación adecuada".

"Se trata de la valoración de Milagro Sala en particular, porque Francisco tiene la capacidad de estar atento a lo grande y también a los detalles", concluyó.

El Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy condenó en diciembre último a Sala a tres años de prisión en suspenso por el delito de daño agravado por el ataque que sufrieron en 2009 el entonces senador nacional Gerardo Morales y el titular de la AGN Leandro Despouy, cuando estaban a punto de dar una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital provincial.

La dirigente kirchnerista permanece imputada por otros presuntos delitos. El 18 de este mes, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitraria de la ONU ratificó su dictamen de cuestionamiento a la detención de la dirigente kirchnerista, de octubre de 2016, y reclamó su liberación.