Capturan una narcopaloma que transportaba casi 200 pastillas de éxtasis

Una paloma que transportaba 178 pastillas de éxtasis fue detenida por la policía de Kuwait en un edificio cercano a la aduana. De acuerdo a una investigacíon, la paloma provenía de Irak.

Según informó el periódico local Al-Rai, que reproduce El Universal, los estupefacientes fueron hallados en una pequeña bolsa adherida a la espalda del ave.

Las palomas han sido animales de mucha utilidad a lo largo de la historia, fundamentalmente en el envío de mensajes. Está comprobado que pueden recorrer hasta 1.800 kilómetros de distancia. Su velocidad de vuelo promedio es de aproximadamente 80 kilómetros por hora por lo que son ideales para transportar cosas de manera rauda y efectiva.

Pese a que las autoridades kuwaitíes ya estaban al tanto de este tipo de tráfico dentro del país, es la primera vez que logran decomisar una paloma dedicada a estas operaciones ilegales.

No es la primera vez que palomas son usadas para traficar drogas. En 2015, Costa Rica capturó a una paloma que llevaba pequeños cargamentos de cocaína y en 2011 la policía colombiana descubrió una paloma que no pudo volar sobre una muralla de una prisión debido al peso de la carga que llevaba de cocaína y marihuana.

