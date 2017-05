Poli, frente a Macri: "no hay motivo para festejar cuando buena parte del pueblo no tiene una vida digna"

BUENOS AIRES.- El arzobispo bonearense y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, brindó un mensaje centrado en la pobreza en el tedeum por el 25 de Mayo. En la celebración religiosa aseguró que "buena parte" del pueblo no tiene una vida digna y subrayó que la inequidad genera violencia.

En su homilía, el cardenal recordó esta mañana en la Catedral metropolitana, en Capital Federal, que no puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien, y pidió "dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos". El Cardenal enfatizó que "no hay motivo para una fiesta patria cuando buena parte del pueblo no está invitado (porque) carece de las condiciones para una vida digna", afirmó.

En su mensaje, con foco en la pobreza, Poli consideró que la inequidad genera violencia, algo que, según planteó, "dolorosamente hemos aprendido en nuestra historia".

Si bien valoró las estadísticas oficiales, el arzobispo porteño subrayó que los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias y pidió el compromiso generalizado de la sociedad: "Nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo".

Ante el presidente Mauricio Macri, integrantes de su gabinete y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, entre otros, Poli pidió que la Virgen ayude a gobernantes y pueblos a ser fuertes en la diversidad, superando la confrontación, buscando un consenso creativo para el progreso de nuestra Nación.

