Vende escarapelas hace 43 años y hoy se quejó: "la venta estuvo floja porque hay pocos patriotas"

Raúl Velázquez, tiene 58 años y desde los 15 que trabaja vendiendo escarapelas, banderas y prendedores durante los actos patrios. "Desde el día de la escarapela hasta el 9 de Julio hago la temporada. El resto del año vendo rosquetes y masas por los barrios, y achilata en el verano", dijo el vendedor.

Hoy se realizó un acto en Casa de Gobierno encabezado por el gobernador Juan Manzur y Velazquez, como todos los años, estuvo presente. El hombre confesó que le pareció una ceremonia pobre y con poca gente. Admitió que quizás pudo haber habido algún desfile ya que, entre la gente que asistió a la ceremonia, había muchos niños.

"Algo bueno es que hoy no hubo vallas, eso me encantó. Fue la diferencia con los años en los que gobernaba José Alperovich. Antes no me dejaban entrar y me decían que era ilegal vender insignias", contó Velázquez y agregó que este año la venta estuvo floja porque, según él, hay pocos patriotas.

Paso a paso: cómo preparar un buen locro para celebrar el 25 de Mayo



Tiene siete hijos. De todos ellos la que lo acompañana siempre es Jacqueline, una de sus hijas que tiene una discapacidad.

En tantos años de vender en la calle, Velázquez recuerda una anécdota del año 2002:

"Mientras se jugaba el mundial en 2002, me acuerdo quer era de madrugada, decidí esperar en la Plaza Independencia a que terminara el partido. Argentina jugaba contra Suecia, para ver si pasaba de grupo. Me quedé ahí, viendo el partido y esperando vender más en caso de que el equipo ganara, porque pensé que irían a festejar. Me hizo tanto frío que empecé a ponerme las banderas dentro de la campera, entre la ropa, para abrigarme", recordó Raúl.