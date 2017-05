Atlético murió de pie: Palmeiras le ganó en San Pablo y lo dejó afuera de la Copa

24 May 2017

BRASIL.- Atlético perdió con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores. Pero el "Decano" se despidió de pie, con la frente en alto y sosteniendo el honor bien arriba. Es que pese al 3-1 en el Allianz Parque, el equipo tucumano hizo un gran partido.

Sufrió tres goles, sí, pero Atlético jugó bien. Luis Miguel Rodríguez se lució en el ataque y logró el descuento que mantuvo, por momentos, la ilusión de clasificar a octavos de final. Sin embargo, el pasaje a la siguiente fase fue para el equipo paulista.

Palmeiras comenzó ganando a los 15 minutos por el toque de Yerri Mina tras una polémica jugada. El defensor parecía en off side antes de empujarla a la red con la rodilla, pero el juez colombiano Wilmar Roldán no cobró nada y validó el 1-0. Atlético sintió el golpe, pero no cayó.

Al contrario, de la mano del "Pulga", el equipo tucumano fue con todo por el empate. Un par de tiros en los palos y una chance desperdiciada de manera insólita por el mismo Rodríguez anunciaban un complemento intenso. A los 53 minutos, el delantero logró anotar el 1-1 con un buen tiro de media distancia, pero esta vez el juez sí cobró posición adelantada.

Sin embargo, no hubo off side en el gol de Atlético. Igualmente, el ídolo de 25 de Mayo y Chile se cobró revancha y tres minutos más tarde volvió a marcar. El "Pulga" se elevó en el área y de cabeza puso el 1-1 indiscutible para los tucumanos.

En ese momento Palmeiras tambaleó y las noticias que llegaban desde Montevideo con la victoria de Peñarol sobre Jorge Wilstermann hacían crecer la ilusión de Atlético. Cuando más cerca estaba el equipo de Pablo Lavallén de dar vuelta la historia, la defensa se durmió y dejó a Willian el segundo gol de Palmeiras. Con Fernando Evangelista en el piso y Cristian Lucchetti ya vencido, el delantero paulista estiró la cuenta y obligó a salir a todo Atlético. El final del partido podía llegar con un empate de Atlético (que igualmente no alcanzaba) o el 3-1 de Palmeiras. Y se dio la segunda opción nomás. El histórico Ze Roberto no falló y cerró el telón de un partido histórico con un golazo.

Atlético no pudo pasar de ronda, pero dejó a Tucumán en lo más alto. El equipo de 25 de Mayo y Chile se despidió a lo grande y dejó en sus hinchas un recuerdo imborrable.