Organizan una marcha ciudadana y una masiva pegatina contra la inseguridad

"Hartos de la Inseguridad, la Violencia y el Miedo, convocamos a todos los que sufrieron asaltos, robos, hurtos o cualquier hecho delictivo a expresarse el jueves 1 de junio, a las 20, en Plaza Independencia". Así comienza la invitación a participar de una marcha ciudadana, que incluirá también una masiva pegatina de afiches con expresiones personales.

Así lo informó Martín Belmonte, organizador de la movilización, quien llamó a través de las redes sociales, como Facebook (Marcha y Cartelazo contra la Inseguridad), a participar en "la lucha contra la inseguridad llevando una cartulina para escribir lo que les pasó, para luego pegarla en las calles del centro de la ciudad”.

"Harto de la inseguridad"

"Invitamos también a los comercios a que peguen en las vidrieras, a las 20, carteles diciendo ‘basta de inseguridad’ y relatando los que les pasó (por los propietarios y empleados). Extendemos la convocatoria a taxistas, choferes, policías, ya que ellos también sobrellevan esta situación; a empleados y todos aquellos que viven bajo el miedo de sufrir un acto de violencia", añadió.

Belmonte fue el impulsor de los carteles que se apreciaron la semana pasada en las paredes de bancos y locales comerciales de la calle San Martín. Por ese medio contó que había sufrido días atrás un intento de asalto. "Armé 10 carteles y los pegué por la San Martín, desde Muñecas hasta Junín. Además, hice un video", contó.

Belmonte comentó que el pasado jueves, mientras circulaba por la esquina de Juramento y Luis Nougués, dos personas lo amenazaron. "Uno me apuntó con el arma cuando se bajaba. Por suerte, pude entrar a un drugstore, pero me siguió apuntando y me pedía el celular. Logré en ese insatante tirar el equipo debajo de los muebles del negocio y ocultarme detrás de una de las heladeras del negocio”, recordó.

"Luego llegué a mi casa. Sentí miedo, pero también bronca y frustración. Casi a toda mi familia le pasó algo. A mi mamá, a mi novia, a mi cuñada y amigas. Muchas personas también pegaron afiches en barrio sur días después. Ante tanta impotencia es que comencé a organizar esta marcha contra la inseguridad", añadió Belmonte.