La caravana "Decana" que unió Río de Janeiro y San Pablo

La caravana ha comenzado. Hinchas "Decanos" de toda la provincia empezaron a llegar desde muy temprano a San Pablo, a la espera del partido de esta noche que decidirá el futuro de Atlético en la Copa Libertadores. Muchos de los simpatizantes iniciaron su travesía días atrás. Algunos, hasta apostaron por las playas de Río de Janeiro, ciudad donde armaron sus "búnkers" para aguardar el choque de hoy.







Como lo hizo el querido don Adalberto, el abuelo "Decano" de 87 años que hizo furor en las redes sociales luego de bailar de felicidad por Atlético. Sí, el querido "viejito" fue uno de los que se paseó por las playas de Copacabana e Ipanema a la espera del encuentro de hoy junto a su familia.





Y como él, cientos de simpatizantes más hicieron lo mismo. Como Guillermo Silva Carrasco, Matías Ruiz y Mariano Galván, quienes esta madrugada, luego de estar unos días en Río, aterrizaron en tierras paulistas para ver en vivo lo que puede ser algo histórico para la institución de 25 de Mayo y Chile. Claro, sin antes dejar plasmado en fotografías su recorrido por la ciudad carioca con la camiseta "Decana".





Lo mismo hicieron Luis Rojas y su novia Jessica Soria, que decidieron conocer los puntos turísticos de Río, que se encuentra a una hora y media de avión a San Pablo.





Todos ellos, como cientos más, llegaron a San Pablo, una ciudad que no es fácil de recorrer. Es, más precisamente, el caos en su máxima expresión en cuanto tránsito. Con cerca de 13 millones de habitantes, la circulación de vehículos es constante. En hora no pico, recorrer los poco más de seis kilómetros de distancia entre la concentración de Atlético y el estadio Allianz Parque puede llevar un viaje de media hora. Pero a los hinchas no les importa.

"Hicimos mucho sacrificio para llegar hasta acá y vamos a alentar sea donde sea. Hoy podemos hacer historia y era imposible que no estemos presentes para alentar", cuenta Matías Rodríguez, otro de los hinchas que ya está instalado en esta metrópolis. "Es un partido difícil, pero hay que tenerle confianza al equipo. Tenemos con qué ganarle a Palmeiras", comenta su amigo Enzo Viaña sobre el choque de esta noche. "Se lo va a extrañar a Zampedri, pero con el equipo que armó Lavallén tengo fe de lograr la hazana", agrega, mientras choca su vaso con un amigo al grito de: "¡Vamos, "Decano"!".





( viene de tw anterior) Allí a las 18:30 hs la policía militar de Sao Paulo, los escoltará al estadio Allianz Parque de @Palmeiras pic.twitter.com/JpYiYoV41K — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 24 de mayo de 2017