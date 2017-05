Alfaro: "no formo parte ya de esa mentira que es el Partido Justicialista de Tucumán"

“No formo parte ya de esa mentira que es el Partido Justicialista de Tucumán (PJ). Ya me he desafiliado. Si ellos creen que puede conducir el Partido Justicialista Beatriz Rojkés de Alperovich, allá ellos", dijo Germán Alfaro. El intendente de la capital provincial salió así a responder las declaraciones de integrantes de ese partido político, quienes despotricaron a los peronistas que integran Cambiemos en la provincia.

El intendente, inclusive, reforzó su posición y criticó a la esposa del ex gobernador José Alperovich y presidenta del PJ. "Creo que no es la persona indicada, no es la persona que levanta valores como la justicia social (del justicialismo) y la solidaridad, sino todo lo contrario. No lo digo solo yo, lo dicen todos los tucumanos”, apuntó el funcionario ante la prensa.

Peronistas furiosos.

Miembros del Congreso del Partido Justicialista se reunieron ayer y por primera vez en el año en la sede ubicada en el centro de la ciudad, con el fin de autorizar al partido a conformar frentes y alianzas con partidos políticos nacionales, provinciales, municipales o comunales. Allí, los congresistas no tuvieron consideración de los peronistas que integran Cambiemos, la coalición que encabeza el presidente, Mauricio Macri. Entre ellos, se refirieron al secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya,y el intendente de la capital, Germán Alfaro.

“El enemigo repudiable y repugnante es aquel que se ha nutrido del peronismo más de 11 años. (José) Cano ha sido enemigo siempre, pero nosotros hemos dormido con el enemigo”, dijo el alperovichista Sergio Mansilla.

Hoy, ante esas declaraciones, el titular del Departamento Ejecutivo contestó: “si hay algunos que salen a hablar, a justificar lo injustificable y a decir improperios, bueno, son los que se hicieron ricos, los que hicieron fortunas durante el gobierno de Alperovich (…) Todos nosotros los llamamos ‘los nuevos ricos’”.

Alfaro hizo hincapié en que el peronista encierra valores y está con la gente que la estructura del PJ es conducido “por unos cuántos”. “Esa casona (por la sede) es un instrumento, porque el peronismo está a la deriva, está en otra parte, está en los militantes, en la gente, y ellos están alejados (de ellos). Me tiene sin cuidado (sus declaraciones)”, enfatizó.

Consultado sobre el Partido de la Justicia Social (PJS), que fue creado en adhesión a su gestión, el intendente Alfaro manifestó: “Hemos formado nuestro propio instrumento, el PJS, y convocamos a todos los peronistas desencantados, que no estén de acuerdo con esta conducción, con esa farsa que es el peronismo en esa casona, y también invitamos a los independientes, porque somos un espacio totalmente abierto y queremos escuchar, dialogar, encontrarnos. No estamos en dividir, no estamos en el sectarismo”.

El jefe comunal sostuvo que “Tucumán, para salir de la crisis económica y de valores que nos ha dejado el anterior Gobierno, necesita de todos los partidos políticos, de todas las instituciones intermedias, de toda una sociedad, de todos los tucumanos”.

Por último, Alfaro indicó que en los próximos días se definirá la participación que tendrá su sector en la definición de las candidaturas de Cambiemos para los comicios legislativos nacionales de octubre próximo.

