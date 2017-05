Desde San Pablo, Alperovich recordó sus pesares como hincha y se ilusiona con hacer historia

Al partido más importante de la historia de Atlético no se lo quiere perder nadie. Mucho menos el tres veces ex gobernador, José Alperovich, que llegó anoche a San Pablo junto a su hijo Daniel y a su hija Sara. Todos tienen la misma ilusión: ver ganar al "Decano" y lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América.

En una charla con LA GACETA, en el hall del Novotel de la ciudad brasileña, el actual senador nacional recordó sus primeros pasos como hincha "Decano", viejas frustraciones y la inmensa alegría de ver al club de sus amores codeándose contra los mejores del continente.

"Para mí esto es un sueño, que lo venimos buscando hace muchos años. Creo que a dónde llegó Atlético no lo esperaba nadie. Se que el equipo va a dar todo y sería una gran alegría sí ganamos", se ilusionó el también empresario, que estuvo presente en Cartagena para ver a su equipo ante Junior, en la serie previa a la fase de grupos.

Cada vez es más común verlo junto a sus hijos siguiendo al "Decano" de visitante, pero él reconoce que mantiene esa costumbre desde hace cuatro décadas. "Soy socio desde el año 75, siempre lo seguí a Atlético; a veces más a veces menos. Es lo que me gusta. Estoy con mis hijos y me encanta. Siempre he tratado de ir a verlo", se confesó el ex mandatario provincial, que suele pasar su tiempo libre junto a jugadores e integrantes del cuerpo técnico, preferentemente en el quincho de su casa, en la zona del Parque Guillermina.

Durante la entrevista, Alperovich reconoce que no siempre todo fue alegría junto a Atlético. "Recuerdo que cuando iba al Colegio Nacional era muy fanático y perdimos una final en Tucumán Central. Ese año llegábamos casi campeones, con cuatro puntos de ventaja, y perdimos los últimos tres partidos y perdimos la final. Me agarró una angustia y me acuerdo que tardé un año en volver a ir", se lamentó mientras hacía memoria, desde Villa Guilherme, en el norte de San Pablo, a la espera del trascendental juego de esta noche.



El dolor por la tragedia de Chaco

La muerte de Martín Monteros y Pedro Herrera, ocurrida en la madrugada de ayer en la ruta 89, muy cerca de el paraje Fortín de Las Chuñas, en Chaco, enlutó a todo el pueblo "Decano". Tenían el sueño de llegar hasta Brasil para abrazarse a la gloria. Dolido po la tragedia, Alperovich recordó a los dos fanáticos y pidió un homenaje especial a tanta pasión.



"Habría que hacerle un homenaje al hincha. La gente no lo entiende. Esto es algo distinto. Cuántas veces le pide plata a la mamá, sin que sepa el papá, para ir a la cancha. Cuántas veces hace cualquier cosa para buscar la plata o miente que tiene que ir a trabajar, pero no para ir a la cancha. El que no es hincha no lo entiende. Lo que tiene que hacer Atlético es tratar de que no los defraude como club y para ellos, que dieron la vida por el club, que sepan que el club siempre va a estar a la par de ellos", concluyó el funcionario.