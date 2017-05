René de Calle 13 en problemas: denuncian que la letra de una canción discrimina a discapacitados

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down denunciaron públicamente a René Pérez Joglar, cantante de Calle 13, por el uso despectivo y negativo de términos referidos a la discapacidad en la canción "Mis Disculpas".





El tema en cuestión forma parte del primer disco solista del vocalista, Residente. Las organizaciones denunciantes señalan que en él, René usa expresiones discriminatorias como "tirarte a ti es como abusar de un inválido", "los tengo cabeceando como niños autistas" y "mis rimas son síndrome de Down, son anormales".

La ofensa es particularmente grave, según Asdra, por tratarse el emisor de una figura pública, según reprodujo La Nación.

"Se incurre en un acto de discriminación y violencia, ya que se pone a las personas con discapacidad en una posición de víctimas al naturalizarlas como objeto de abuso sexual (...) o asociada a una falta de aptitud o de validez", expresó la asociación en un comunicado.

Según las organizaciones, estas expresiones son incompatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2006, según la cual la discapacidad se define "como la relación entre una persona y las barreras impuestas por el entorno".

La letra completa

Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos

Tirarte a ti es como abusar de un inválido

Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano

Es como jugar veo veo contra José Feliciano

Tú no eres real, como una cirugía en la cara (no eres real)

Como las tetas de Sofía Vergara

¿Tú quieres saber qué es real?

Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal

Real son los estudiantes, los maestros, profesoras

Los boricuas que trabajan a 4.20 la hora

Real son tus hijas, que sin ti fueron creciendo

Y a pesar de que eres bruto todavía te siguen queriendo

Real son los obreros mezclando yeso

Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso

Que tuvo que usar el dinero de la sopa

Pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa

Y mira como le pagas, haciéndote el sicario

A nombre de ella te voy a dar con to' el abecedario

Tu cerebro tamaño ciruela

Es la razón por la que el gobierno tiene que dejar de cerrar escuelas

Y tú me debes una, ¿ya se olvidaron?

En Querido FBI le tire a los federales que te arrestaron

Llorando por once años y con el culo trinco

Mi hermano Oscar López Rivera hizo 35

Por defender tu bandera en todas las esquinas

Y tú estuviste preso, pero por estar vendiendo heroína

¿Qué ideal de qué carajo?

Once años, que no supiste lo que es llegar temprano al trabajo

Y ahora estas aburrido, poniéndote viejo

Cojiendo moho en tu casa peleando con el espejo

Hablando solo con las moscas, pasando el rato

Sin hacer nada, jugando con bolas de hilo como los gatos

Y yo estoy perdiendo el tiempo

Tirándole a un rapero que no sabe lo que es seis por ocho y que se llama Tempo

En una casa de empeño tú eres oro de mentira

Tú eres la novelita de Instagram, mientras yo estoy de gira

Tu porquería de rap de lucha libre

Yo me la bajo con un vaso de leche y con galletitas de jengibre

Ando comiendo raperitos con la barriga vacía

Ya te almorcé y todavía no ha llegado el medio día

Rimando resucito a Ghandi y lo pongo a hacer yoga

Un master jedi te mato sin espada como Yoda

Y de todos los terremotos, yo soy el epicentro

Porque después de cuatro años todavía la tienes adentro

No quiero ser duro con cada palabra que escupo

A ti lo que te hace falta es que te den un buen abrazo de grupo

Y perdón por el monólogo

Pero es que quería que vieras una estrella brillar sin tener que llamar a los astrólogos

Llegó el loco como Don Quijote de la Mancha

Aquí no hay revancha, hey

El Residente matándolos en su propia cancha

Llegó el loco como Don Quijote de la Mancha

Aquí no hay revancha, hey

El Residente matándolos en su propia cancha

Los DJ's baratos de reguetón pop, tomen nota

Yo me crié en la Calle 13, siempre fui un tipo sencillo

Frente al Lago Carraizo, allá en el pueblo de Trujillo

De la 13 como Alex Trujillo con diferentes caminos

Con Chezina y Franco el Gorila de vecino

Escribiendo to' los días sin que nadie me respalde

De chamaco fan de Vico C, MC Ceja y Tego Calde

Fui a la Perla a rapear, abajo en el callejón

Me descubrió Carli, junto a Elías de León

Y con White Lion los matamos sin sacar una pistola

Sin DJ, pero con banda explotamos las consolas

Con lírica fuerte sin sonar en la radio

Sin payola siempre llenando los estadios

Me cerraron las puertas y me dejaron puyú

Y al final yo fui lo que no pudiste ser tú

Tú tienes los hits de YouTube que compraste en secreto

Mi hermano, nosotros tenemos el respeto

Pregúntale a Paul McCartney que llena los coliseos

Y tiene 300,000 views en su último video

Así que quítense la corona

Las redes sociales no determinan el calibre de una persona

Dices que fui reguetón

Di también que fui tango, bossa nova, cumbia, batucada, mambo

La fusión es el concepto

Con Calle 13 les empujé la mitad y ahora con Residente les empujo el resto

No es el género musical si no el artista

Tírale un dembow a Rubén Blades para que vean como parte la pista

Rapeando soy un deportista, practico to' los días

Con una rima hago que llores y que después te rías

El reguetón habla de unidad y cuando me gané las estatuillas Fueron los primeros en levantarse de su silla

¿Qué querías que pusiera? ¿la otra mejilla?

Si joden conmigo les cae la fiebre amarilla

Combinación de punchlines rematando en tu barbilla

Conmigo a las pesadilla le tiemblan las rodillas

Lo que hicieron fue joder el rap en español

Ustedes mismos se echan mierda encima, un autogol

Los más bravo, pero la realidad es que no tienen los cojones pa' salir a protestar junto a la universidad

Hipócrita dice alguna gente

Pero si soy un independentista que vive en países independientes

Me tuve que ir aunque no quisiera

Pa' jugar en grandes ligas tengo que jugar afuera

Y como dice Corretjer

Sin duda alguna desde la cuna soy boricua aunque naciera en la luna

Y cuando llego a Puerto Rico, protesto y me manifiesto

Porque sin vivir allí sigo pagando impuestos

Para mi esto es en serio, no es pa' pasar el rato

Yo rapeo aunque esté vacío el teatro

Las rimas consonantes es lo único que idolatro

Y ahora me despido en compases de tres por cuatro

Soy un tren sin frenos repartiendo veneno del bueno

Cada vez que sueno como trueno con versos obscenos somete el relleno

En pleno terreno ajeno estreno tu cabeza con un barreno

Entiendes lo pillas agarra la onda cachay como Chileno

Estoy en la cima por eso se orinan encima color verde lima

Cuando suelto rimas en cualquier tarima

No me importa el clima y al que me reprima

Y el botón oprima yo lo escupo la autoestima

Lo hago pedazos, los matos sin darles balazos

A los huevos un rodillazo

Con palabras los traspaso

Rompo con todo el retraso de payaso moralista

Más cuadrado que un Picasso

Con tu cerebro hago un lazo

Abran paso pal bombazo

Si tu corazón no aguanta

Corre y ponte un marca paso

Escucha como deletreo con mi palabreo todo lo que veo

Con cada rapeo como Galileo pongo a creer hasta los ateos

A los raperitos los boxeo, los golpeo

Por el culo los pateo, los pongo a tirarse peos

Miren como me paseo por la pista

Residente el vocalista

Mi lengua está lista va a cien millas por la autopista

A los raperitos baladista, hip hoperos elitistas

Los tengo cabeceando como niños autistas

Documentalista de la vida

Soy cronista, un guionista, un anarquista

Proponiendo otro punto de vista

Especialista

Cuando me enojo soy tan rápido que me pierden de vista

Speedy Gonzalez

Mis vocales pegan más duro que los guardias estatales

Mis rimas son síndrome de Down, son anormales

Dejando a los MC's en coma como vegetales, yo (yo)