Barby Franco: "si volviera con Burlando le entregaría una parte de mi cuerpo que todavía tengo virgen"

La ex azafata de Guido Kaczka, Barby Franco ya había confirmado la separación con el abogado Fernando Burlando y los motivos que la provocaron. Sin embargo, en el programa de televisión Corazones Ardientes dejó entrever que, si volvieran a estar juntos, tendría algo a cambio.

Según contó la modelo cuando se separó, el letrado quería tener sexo todos los días, a cada hora, y no aceptaba un no por respuesta. "Él me dice que yo lo descuidé en el verano. Nunca entendió que estaba tantas horas en el teatro”, señaló.

Tiempo después, Ángel de Brito compartió en Twitter una foto de Burlando junto a una joven muy parecida Barby, por lo que se animó a anticipar la reconciliación.

















Durante una entrevista realizada en el programa "Corazones ardientes”,Barby hizo algunas declaraciones polémicas, según reprodujo Big Bang News. "Perdí la virginidad con Fernando. Si volviera con él le entregaría una parte de mi cuerpo que todavía tengo virgen", confesó la modelo, dando a entender que busca que el abogado la vuelva a aceptar en su vida.

Pese a esto, aparentemente, Burlando se mantiene firme en su decisión y asegura que por el momento siguen distanciados con su ex pareja.