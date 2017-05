Le quitaron la bicicleta cerca de la Perón y de donde apareció muerto el ciclista Aguilera

Ayer, a las tres de la tarde, la avenida Perón y sus alrededores eran un hormigueo. Un hormigueo de ciclistas, de caminantes y de corredores. Como es habitual, a esa hora. Como ocurre siempre, a esa hora. Cecilia Merino era una más de entre grupo de personas en movimiento. Había salido sola, en su bicicleta. La asaltaron a punta de pistola, en la calle que corre por detrás del country Las Praderas, a la altura del puente que divide ese camino entre el country Jockey Club y el barrio Alto Verde I.

"Había salido a entrenar, como todos los días de mi vida. Iba por los mismos lugares por los que ando siempre. Había sol. O sea, estaba lleno de gente. Es más, unos 30 metros por delante y por detrás, pedaleaban otras personas. De repente, apareció una moto con dos tipos. Uno de ellos se bajó y me apuntó con un arma. Empecé a gritar, de susto. Entonces me empujó, me tiró al suelo, se cargó la bicicleta al hombro y se fue. Como si nada", relata Merino.

Cuando el ciclista que estaba delante de ella oyó los gritos, dio la vuelta e intentó ayudarla. Pero el hombre de la pistola lo amenazó. Al cabo de unos minutos, llegó su marido -quien trotaba unos minutos atrás-, otros deportistas que circulaban por allí y la Policía. Los motociclistas ya habían escapado por una calle situada atrás del puente, que conduce hacia San José.

Sergio Acuña dirige una academia deportiva. Dice que ha dejado de llevar a la gente que entrena a esa zona. "No hay que ir hacia Alto Verde; no se puede. Ahí, los delincuentes tienen muchas vías de escape", recomienda. Luego, cuenta que él mantiene a sus alumnos en la Perón, pues considera que esa arteria cuenta con seguridad. "Se ven patrulleros. Pero deberían mantenerse en movimiento, para que los delincuentes sepan que están vigilados", opina. Otra apreciación de Acuña es que la Policía no da abasto, y que urge que entre en vigencia un equipo de seguridad municipal.

A mediados de abril, a unos kilómetros de donde asaltaron el martes a Merino, apareció muerto el ciclista Luis Eduardo Aguilera. La causa se encuentra en la fiscalía X, ha sido caratulada como "muerte dudosa" y sus familiares se quejan de que, en todo este tiempo, no se ha investigado nada. También han puesto de manifiesto la inseguridad de esa zona.